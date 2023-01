No conocía a Manuel Vilas. No he leído desafortunadamente nada de lo que ha escrito. Pero a partir de Nosotros, que como sabemos es el título de la obra que ha ganado el premio Nadal, me propongo «leerle».

Sabía, sí, que había conseguido el segundo premio del Planeta 2019 con su novela Alegría, y que tenía publicadas unas cuantas obras más. Y a raíz de la noticia del Nadal que Manuel Vilas ha conseguido a uno le entra la curiosidad de conocer algo de su obra porque a veces a los buenos escritores les conocemos por los premios literarios que consiguen. Aunque los lectores somos, lo hemos sido siempre, un poco «descubridores de la literatura», o mejor dicho, descubridores del mundo literario en el que quizá, empezamos a bucear desde niños. Y el gusanillo de la buena literatura nos ha entrado, claro es, desde que cayó en nuestras manos el libro que nos atrajo ya entonces, por su trama, por su estilo, o por ambas cosas. Y, ya desde la infancia nos adentramos en nuestro «primer Quijote», por decirlo de alguna manera, cuando más tarde le hemos vuelto a leer más veces, y nos causó, como al poeta alemán Heinrrich Heine, risa primero y luego pena, y al final hemos empatizado, diríamos hoy, con el caballero loco. Pero estábamos con el Nadal, estábamos con Nosotros del aragonés Manuel Vilas, un libro de amor y pérdida, creo, y mucho más, por lo visto, que habrá que leer, y habremos de sondear en el alma de la vida que es el libro, cada libro, y habremos de sumergirnos en su trama, navegar por su estilo, ( particularmente, me gusta ser un «navegante del estilo»), más que ningún argumento, me gusta el estilo, y vivir y disfrutar de Nosotros de Manuel Vilas, al que desde aquí damos nuestra enhorabuena.