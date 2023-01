El 15 de julio de 2022 (han pasado 6 meses) envié a través de Correos una carta certificada.

El 19 de julio recibo wasap del destinatario comunicando que no va a recoger la carta por motivos que no vienen al caso. Ese mismo día, en el localizador de envíos de Correos aparecía que se había realizado el intento de entrega el 18 de julio a las 12.47 y que se ponía el envío a su disposición en la correspondiente oficina de Correos de su localidad.

Ya el 3 de agosto en el localizador de envíos aparecía lo mismo que hoy: «Devolución del envío por finalización del plazo de retirada».

Al pasar el tiempo y no llegarme la carta certificada devuelta, importante para mí, inicio gestiones, a través de todos los medios a mi alcance. Indago, me enteré de que para Correos no existen las hojas de reclamaciones y todo debe hacerse a través de la web y que antes de hacer una reclamación hay que comunicarlo como una incidencia. Y ahí está la «habilidad» de Correos para responderme que me ponga en contacto con el remitente (que soy yo) y dar por resuelta la incidencia, impidiendo con ello cualquier reclamación.

Para Correos no cabe ya ninguna incidencia más sobre la misma carta porque ya ha sido «resuelta». He intentado recuperar la carta a través de la oficina del envío y de la central en mi ciudad pero me dicen que la única solución es resolverlo en la web. Y en ella, ni con el asistente virtual, ni con Atención al Cliente, ni con incidencias lo consigo. Siempre obtengo la misma respuesta «póngase en contacto con el remitente», que repito que soy yo y así se lo he hecho saber un montón de veces.

Vamos, una tomadura de pelo.