Recientemente el señor Sánchez, como prólogo a la campaña que se avecina, afirmó en Sevilla que lo único que importa es la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el freno a la subida de la inflación, las ayudas a las familias o al transporte. Continúa el señor Sánchez que «lo demás es ruido y marear la perdiz».

Y digo yo; lo demás: que se premie a los que dan golpes de estado y se ataque sistemáticamente a los que defienden la Constitución. Que haya corrupción. Que se aprueben leyes transcendentales siendo «reo» de los que no creen en la constitución, sin consenso, ni diálogo. Que se esté debilitando el poder judicial (garantía de verdadera democracia). Que unos padres no puedan educar a sus hijos según sus convicciones, por ejemplo, no pudiendo intervenir si su hij@, que pasa una crisis a los 14 años, quiere hacer un cambio de sexo. Que se hagan y aprueben leyes que beneficien a los corruptos y violadores. Que según los datos del INE actualizados el 3 de enero, en España haya 2.980.200 parados...

Pues todo esto, dice Pedro Sánchez es «solo ruido y marear la perdiz». Es decir, importa poco al gobierno.

Es mucho lo que unía a los españoles: su historia, el legado cultural y de bienestar del que goza, su democracia, su maravillosa lengua, su heterogeneidad en usos y costumbres, el respeto a las instituciones del estado, etcétera. Ahora más que nunca parece necesaria la unión de todos los españoles para preservar este legado tan maravilloso que hemos recibido, y que a marchas forzadas se va desmoronando.

Difícil lo tienen los que están en contra de las políticas de este gobierno que lo que realmente quiere es mantenerse en el poder. Y digo que difícil, porque vean el rédito político que el gobierno está obteniendo por las desavenencias entre los dirigentes de Vox y PP, a cuento de las ayudas a las embarazadas, por parte del personal sanitario, en Castilla y León.

Parece que la oposición no es consciente de que en España ahora sólo hay una opción política eficaz que pueda contrarrestar a los que están a favor del totalitarismo sanchista: la de los españoles que apuestan por la reconciliación, el sentido común y la libertad. No es tiempo de pelearse entre sí por reivindicaciones partidistas, por importantes que sean, porque lo que está en juego es nuestra libertad.

Hace falta ser estadistas de mucha talla y generosidad para acercarse al otro y volver a repetir la foto de los pactos de La Moncloa, en la que un grupo de políticos, donde todos hablaban con todos, hicieron posible una reconciliación, de la que surgió una España democrática y libre. Urge encontrarlos, porque España se desangra, y a los españoles nos duele ver en los telediarios, tanto enfrentamiento y violencia.

Si han tenido la amabilidad de llegar hasta aquí, comprenderán ahora por qué según el CIS de noviembre pasado después de la economía, el paro y la sanidad, lo que más preocupa a los españoles es el gobierno y partidos políticos concretos (7,1%) y el mal comportamiento de los políticos (6,3%). Y si a esto añadimos que somos el país del mundo donde más ansiolíticos se consume, el 11% de la población los toman. Creo que hay que decir que España no va bien. ¡Basta ya!