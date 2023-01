La libertad confesional es una prueba de la riqueza y fortaleza de nuestra Carta Magna, como lo es su agnosticismo. En los tiempos que vivimos se observa un nuevo acoso a las confesiones católicas, que nos retrotraen a tiempos que creíamos ya enterrados, mientras que se engrandecen otras, mediante megalíticas construcciones en forma de mezquitas. O como es el caso de Extremadura, con una colosal imagen de una de las religiones más minoritarias por estos lares: el budismo. Se promueve la destrucción de la cruz de Cuelgamuros, la más grande y colosal del mundo, anteponiendo intereses políticos puntuales, a la vez que partidistas y medioambientales. Parece que el gran Buda no entra en estos variopintos supuestos y es que, claro está, en nuestra región abundan los seguidores de esta religión, además de esperar la llegada de peregrinos como si de un parque de atracciones se tratara. Extremadura no necesita de este tipo de turismo, ya poseemos a Guadalupe. No se entiende la política que realiza la Junta sobre temas tan delicados: tira la piedra ante unos hechos históricos, mientras cierra los ojos ante otros. Supongo que, como en otras ocasiones, serán directrices del gobierno central que acatan sin el menor pudor ni reflexión al respecto.