Antes a los prohombres que hacían algo destacable por su sociedad se les recordaba como ejemplos para esta por medio del establecimiento de estatuas, calles, parques... recordando al resto que cualquiera puede ser recordado por contribuir a su entorno de una forma favorable.

En Cáceres tenemos algunas de esas figuras que son a día de hoy meras calles en muchos casos, olvidando al hombre, pero de vez en cuando se recuerdan.

Cánovas es quizás la figura más destacable en nuestra ciudad por el parque aunque pocos le recuerden. Otro más autóctono es Gil Cordero del que sobran explicaciones y, por supuesto, Gabriel y Galán quien siendo foráneo se convirtió en una figura muy querida, pasando a la inmortalidad como pocos alcanzan al ser recordado más de un siglo tras su muerte, insultado por el robo de parte del monumento que tiene dedicado en nuestro Cáceres.

Al final del parque de Cánovas tenemos otra escultura hoy decapitada en una de sus figuras la de Juan Muñoz Chaves, figura clave para que llegara el ferrocarril a Cáceres y por ende fomentador del comercio, permitiendo a nuestra ciudad crecer.

Cuando veo al alcalde actual gastar y gastar en festejos a fin de tapar su inutilidad al frente de la ciudad, pero no arreglar lo dedicado a estos ejemplos para la sociedad, en dejar desamparados a barrios maltratados y en no molestarse en mejorar la seguridad para evitar estos actos vandálicos ni el aumento de la delincuencia, se me cae la cara de vergüenza pero luego recuerdo que no soy Salaya y se me pasa. Sin duda él no tendrá estatua.