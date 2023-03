Como si no fueran todos los días el día de la mujer. Como debería serlo, como en realidad, lo es.

La mujer trabajadora, día de la mujer trabajadora, como si no hubiera sido siempre trabajadora la mujer. No habría que reivindicar el día de la mujer porque esto implica una desigualdad que viene de un pasado bochornoso en cuanto a ciertas diferencias entre hombre y mujer se refieren.

¿Acaso hay un día del hombre?. No, porque no se cree necesario. Porque el hombre viene de un pasado dominante. El macho alfa o el macho ibérico, aquí en nuestro país.

El hombre no necesita reivindicar nada porque, como digo, viene de un pasado en el que se le consideraba el jefe de la tribu, que se servia de la hembra, a la cual también sometía.

Cuántas veces hemos leído en algunos libros el acatamiento que la mujer le debía al marido, la obediencia en todo. Si mal no recuerdo, esto se refleja en algunos cuentos de las Mil y una noches, y quizá también en algunos pasajes de la Biblia. Y ese lastre tan pesado al parecer cuesta soltarlo.

Y hoy día ya sabemos, elevado a grado superlativo cómo están de sometidas las mujeres en cierto país, que todos/todas vemos en las noticias, y qué vida, si es que puede llamarse vida, llevan allí esas mujeres. Horrible es un calificativo que se queda corto para designarlo.

En un pasado no tan lejano, las mujeres trabajaban en casa, sin adelantos ni electrodomésticos como hay hoy día, sin agua corriente, pues tenían que ir al pozo o a la fuente de la calle y guardar cola para acarrearla. Al mismo tiempo, tenían que ocuparse de varios críos y quizá también de la abuela enferma, fregar los suelos de rodillas, poner el puchero y tener la comida lista para cuando llegara el marido a casa. Y todo lo que hacía la mujer no era tenido en consideración. Era como una obligación que no había que tener en cuenta. Y, desde luego, no se consideraba trabajo a las faenas de la mujer. Solo se consideraba trabajo, el trabajo del hombre.

¡Tremendo!

Y en otros ámbitos, como el de la escritura, por citar alguno y por no alargarme, sabemos que la mujer no podía publicar nada, si no era con seudónimo masculino, como por ejemplo Fernán Caballero, en realidad, Cecilia Böhl de Faber, autora de La gaviota. Y tantas otras escritoras, (por nombrar sólo el mundo literario) de aquí y de otros países . Y así en tantos asuntos.

Afortunadamente, las cosas han cambiado mucho en este aspecto, y si no, ahí tenemos un gobierno con más ministras que ministros, y lo mismo ocurre en la mayoría de administraciones y demás puestos de trabajo.

El día de la mujer es todos los días.

Y habría que hacer a las mujeres un gran homenaje, lleno de flores y besos, para redimirlas de un pasado de servidumbre y oprobio.