Hay que esperar lo mejor de las personas. Yo no entiendo por qué no se va a creer las eternas promesas del AVE en Extremadura por parte de Vara, no hay duda que Extremadura tendrá AVE cuando en las demás regiones sean trenes de cuarta, antiguos y que funcionen con parches, pero seguro que para cuando los medios de transporte sean magnéticos y flotantes como en cualquier interpretación del futuro, nosotros tendremos el AVE, solo hay que esperar.

Por otra parte, Vara me recuerda a una versión de María Antonieta. Me lo imagino recibiendo las noticias de nuestras carreteras y la imperiosa necesidad de ser arregladas, y diciendo «Que coman pasteles, digo asfalto». Y no es por no comer asfalto pero es que lo que tenemos es aire por medio de socavones. Si Vara quiere potenciar Extremadura tenemos las carreteras perfectas para la realización del próximo Dakar. Y ahora encima van a dejar incomunicados a miles de extremeños quitando autobuses. Resta y sigue.