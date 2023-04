La pregunta de dónde están Vara y Salaya corre por Extremadura ante su falta de desempeño de sus cargos. Los extremeños han observado que la diferencia entre que esté o no Vara al mando de la Junta ha sido prácticamente nula.

Suya sería la responsabilidad de los problemas no solucionados de los extremeños sino fuese porque cada vez se tiene más la idea de que Fernández Vara no existe, y es con suerte una especie de holograma o muñeco de cartón que sacan a pasear sólo si viene Pedro Sánchez, para cuyas ocasiones le ponen unas bisagras con las que hacer mejor las reverencias.

En cuanto a Luis Salaya, se ha convertido en una suerte de figura mítica en nuestra cultura, como por ejemplo el hombre del saco, una suerte de chaval del que se oye hablar pero que realmente nadie ha visto nunca, salvo para hacerse una foto en cualquier acto, con cualquier asociación o equipo que no haya recibido apoyo en sus cuatro años de alcalde.

No es que haya hecho una pista para los jóvenes o haya revitalizado alguna zona de la ciudad, lo que no ha hecho. Es que se ha convertido en una suerte de fantasma que se pasea por los pasillos del ayuntamiento o eso parece, porque si no hay cualquier tipo de cámara no puede comprobarse su presencia. Más que representantes del pueblo parecen gamusinos.