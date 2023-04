Estos días pasados se celebró el día del beso. Aunque no sé si viene a cuento decir se celebró, o fue, o tuvo lugar, porque ya hay un día para todo, y el año se queda sin días para darle nombre o hacerle fiesta a todo esto. Un día para cada cosa, o todos los días tienen su apodo, su gracia, su sello. Y de esto me enteré en Canal Extremadura, y me gustó. Tiene su gracia porque da buen rollo eso de besar a tu pareja, a los familiares, a una amiga, a tu vecina, a cualquiera que se deje besar y quiera besar y celebre así el día del beso.

También se puede besar al perro, al gato, al loro, al huevo cocido que vas a comerte, a la pata de jamón, ya hueso y pezuña, en señal triste de despedida. Ese día se puede besar a todo. A las flores de trapo de un florero de jaspe, al dinero que recibes sin esperarlo, aunque también se puede besar al dinero esperado, aunque no sea muy recomendable, por la andadura que «el vil metal», suele tener a veces por caminos muy sobados. Se besa cariñosamente al niño y a la niña, a su muñeca de trapo, en señal de empatía, a la abuelita que cumple cien años, al pastel de chocolate, a la prima o al primo que vienen por Pascuas, a las visitas que casi no conoces, a alguien que te presentan. Besas el libro que abres, tan nuevo, tan virgen, hueles su ambiente de imprenta, el misterio que ocultan sus hojas, acaricias sus pastas, besas su lomo, esperas la belleza interior, su historia, su estilo. Besas al libro de siempre, una sinécdoque de todos los libros que amas con olor a infancia, a juventud, a horas antiguas de viejas lecturas que vuelven. Hay que besar con cariño, con ganas, sobre todo en el día del beso, que para eso está, con un poco o un mucho de humor o de amor, el beso o los besos de todos los días sintetizados en el día del beso. Beso apasionado, beso cariñoso, respetuoso. Beso también en la mano de las señoras, que son besos que ya no se suelen usar. Besos en las manos antiguas de no sé qué eclesiásticos, en el anillo del Papa o de los obispos, no sé. Los besos que de niños había que dar en la mano amarilla de nicotina de los curas antiguos. Y el beso agridulce del cuento de Chéjov, en el que el tímido Riabovich recibe un beso equivocado de una mujer, en una habitación en penumbra, en una fiesta; y ese beso que, no era para él, le da la felicidad por un momento. Los besos cinematográficos cuando acababan algunas películas en los cines de pueblo, besos recibidos con silbidos de chufla por los muchachos del gallinero. Se puede hablar o escribir más del beso o de los besos, de hondura, consecuencias, reacciones que se desencadenan, variedades, etcétera. Todos lo sabemos, pero de momento, conviene dejarlo así. El beso. Un beso.