Se mira uno al espejo como sin querer, Y se admira de ser el mismo, puesto del revés. La cara llena de espuma, para el afeitado, o el vaho que empaña el cristal, apaga la imagen, y uno se siente vampiro, o duende, porque su imagen no está en el espejo, ha huido como huyen las sombras de la noche cuando los gatos se pierden, pardos y azules en los rincones de la mañana.

Es la bruma que nos envuelve y que nos anula, pero limpios y secos, después de la ducha, despiertos para inventar un día nuevo, intentando derrotar el hastío, borrar las huellas de la costumbre, para elaborar sin desgana el día que llama a la puerta con la voz de los gallos muertos hace muchos años. Porque no hay novedad aprovechable, o no sabemos verla, estamos atados a la noria que gira sin parar, y sería mejor no enterarse de tanta barbaridad, que es lo que más abunda en los noticiarios, pero es lo que hay mayormente, es como el retrato feo del mundo, o el negativo de la realidad que menos nos gusta, y es que no miramos nuestro entorno, nos embebemos en las pantallas que nos enseña el mundo llagado, herido, sangrando siempre, guerras, virus, violencias, incendios, riadas, terremotos, corrupción... ¡para qué seguir!.

Pero ante el espejo miramos el presente que nos ocupa, que somos nosotros mismos mirando en nuestro interior y sus alrededores donde está el día de hoy, y las calles de siempre con faroles y fuentes y rincones donde habita nuestra infancia, horra de actualidad, anclada en un pasado con rosas y tardes azules de fuentes de chorros tornasolados en crepúsculos y noches de luna y de estrellas brillando con temblorosos destellos.

Y llega mayo, mariposas y abejas sobrevolando la primavera, el aliento de las flores que entra en los desvanes antiguos, donde vive el niño que fuimos, entre juguetes rotos, libros que siempre estuvieron allí, entre el polvo y las telarañas más viejas, y el rayo de sol en el que bailaba el polvo del mediodía.