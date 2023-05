El Ayuntamiento de Almendralejo me acaba de cobrar cuatro años de cochera atrasados porque, según ellos, han visto en Google maps que el bolo que te obligan a poner una vez que has entregado la placa de vado, alguien lo ha quitado, aunque dicha cochera se vendió hace mas de dos años.

No contentos con ello, me ponen que la calle es de segunda categoría, cuando según la ordenanza fiscal 17, reza que es de tercera, con la única intención de cobrar el doble. Parece ser y según siempre en palabras del encargado de hacer el cobro, es una práctica habitual y todas las alegaciones que se le presenten no son suficientes ante su prueba irrefutable del Google maps. Y los demás a demostrar que somos inocentes, en este Estado de Derecho del que tanto les gusta hablar.