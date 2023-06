Aunque el CIS, según Tezanos, no es «una organización de adivinadores», sabemos que en su próxima encuesta dará por ganador al mismo partido. Sus errores en previsiones son peores que los de Simón en la pandemia, habría una «olita» y después era un tsunami. ¿Dónde puede estar el error en sus pronósticos?

Probablemente, que parte de la base que el votante de izquierda es más fiel que el de derecha. Fiel a la ideología más que a la realidad de lo que acontece. Aún te encuentras comentarios como «no puedo votar a la derecha. Mis principios me lo impiden, sé que lo hacen mal, pero para que roben ricos que lo hagan pobres».

Quizás debería dedicar el estudio más hacia estos votantes de izquierda. Es cierto, que el elector de derecha es más pragmático. Importancia a la realidad o práctica más que a la teoría o ideología. Por tanto, es más cambiante este último que el de izquierda. Pero, algo está cambiando. Para ayudar al señor Tezanos le comentaré mi encuesta particular. Es una encuesta reducida, en cuanto a número de personas, pero no deja de ser interesante.

Pasadas estas elecciones, reunidos con unos amigos, me llevé una atrayente sorpresa. Me comentaron que, habiendo votado toda la vida a PSOE, votaron por primera vez al PP.

Cimentaron su cambio en las mentiras continuas del gobierno, usar su voto para acciones que no llevaban en su programa, pactar con indeseables y consideraban al gobierno unos impostores que no eran socialistas, sino unos oportunistas para llenarse los bolsillos. Y el remate, poner elecciones en julio. Posteriormente, intervino en la conversación otro amigo, este militante. A diferencia de los anteriores, hacía una defensa a ultranza a los regidores del país, convencido que la política socialista es la mejor. Le replicaban diciendo ¿qué política socialista, si no la practican? ¿Legislar a golpe de improvisación para mantenerse en el poder? ¿Romper el país? La matraca con el pasado, ETA no existe, ¿pero Franco sí? ¿Corruptos que no entran en la cárcel? ¿Abolir la prostitución y montar sus fiestas privadas? ¿Manipular las instituciones? ¿Desacreditar a los jueces cuando hacen su trabajo?

No intervine en ningún momento en la conversación. De haberlo hecho, como soy realista y no ideologista, los hubiera puesto de acuerdo, porque si hay algo que molesta a éstos, es escuchar a alguien que piense lo contrario a ellos. Ante los argumentos tan razonablemente expuestos al militante socialista, mi asombro ocurre cuando éste sentencia «votad al PSOE, hacedlo por vuestros hijos». ¡Toma ya! Los votantes de derecha no piensan en dejar un mundo mejor para sus hijos. Señor Tezanos, preste atención a los votantes de izquierda porque quizás ya no sean tan fieles como usted cree. Este tipo de conversaciones son cada vez más habituales y no las que decía la ministra Pilar Llop que «la gente habla en el metro de la renovación del Consejo General del Poder Judicial».