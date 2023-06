No, no va esto de si es más correcto o no permitir que quien gobierne sea la candidatura más votada aunque no cuente con mayoría suficiente para ello. Si es más justo o si refleja de mejor o peor manera el refrendo popular. De lo que se trata es que dejemos de especular con lo que no es.

Porque hace más de 40 años se aprobó en España una determinada Constitución y las normas correspondientes que dictan cuándo, cómo y de qué manera se constituye el gobierno de la nación, de las comunidades autónomas y de los más de 8.000 municipios de este país. Que basta ya de teorizar en cada convocatoria con los diferentes modelos electorales posibles porque en España es el que es y no podemos estar una y otra vez intentado cambiar las reglas del partido cada que vez que empieza este. Que ya habido tiempo y lo seguirá habiendo toda vez que se le ocurra a algunos de esos que cuando suena el pitido inicial se les llena la boca diciendo tal o cual cosa y, sin embargo, cuando acaba la contienda la propuesta queda en el baúl de los recuerdos o, peor aún, «donde dije digo, digo Diego». Lo que va también para algunos periodistas y contertulios que nos atiborran con ello cuando resulta toda una obviedad que dedicar tanto tiempo al asunto en periodo electoral lo único que demuestra son los intereses puntuales de cada cual. Hoy por hoy, en la propia comunidad extremeña sin ir más lejos y en numerosos ayuntamientos, se están dilucidando sus respectivas juntas de gobierno y muchas de las mismas serán fruto del acuerdo –gusten más o gusten menos-, y tan locuaz discurso de la lista más votada se lo acabarán saltando por donde ustedes y yo sabemos.