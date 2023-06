En la sala de una casa vieja, mirando un retrato antiguo que le mira asimismo a uno desde la soledad de otro siglo. La cara del retrato es una cara de muerto. Es un muerto que nos mira como si cobrara vida en el retrato. De lo que deducimos que el retrato es una cosa muerta que tiene presa el alma de un vivo.

Los retratos o las fotos se hacían para que una persona viera paso a paso el discurrir del tiempo, pero esto no se sabia o no se pensaba. Así que la imagen de la fotografía permanece siempre joven (de viejo se hace uno menos fotografías) mientras la vida nos pone canas y arrugas, y así paso a paso hasta que entramos en la soledad. Porque la soledad es como un lugar del alma, si se me permite la expresión lleno de laberintos interiores. Y no podemos ser como un Dorian Gray, (tampoco queremos), que traspase sus arrugas y sus canas al retrato, cediendo el alma al diablo, para conservar la fuerza y la juventud, y no digo la belleza, como en el caso del personaje de Óscar Wilde, que sería ya mucho decir.

Así que mirando el retrato, que nos mira desde el pasado, uno ve en un momento el paso de un siglo, por el que han pasado trenes echando humo y tranvías echando chispas, y varias generaciones con problemas tontos y con miedos infundados, también con problemas muy graves y con miedos con mucho fundamento. Pero como no es cosa de alargarse mucho en este escrito, digo que mirando el retrato que nos mira, miramos la soledad humana que nos abre sus puertas a medida que envejecemos. Una persona nota mucho la soledad, aparte del dolor, cuando se ha ido ya para siempre el ser con quien compartía su vida. Y la soledad la sienten, quienes padecen alzhéimer, porque se alejan muy deprisa de los afectos y de los recuerdos.

La soledad se filtra en orfanatos y asilos, y aunque haya muchos internos, pueden ser a veces, una suma de soledades, y esto que es una paradoja, se entiende muy bien, porque en ciertas situaciones, una persona, aunque socialice mucho, como se dice ahora, puede estar presa en unos recuerdos que ya no van a volver. Sobre todo cuando uno se hace viejo, y ve un muerto en el espejo cuando se mira, (como veía Umbral al muerto futuro cuando se miraba al espejo), o ve la cara de la soledad con canas y arrugas.

Cuando somos adolescentes la vida nos parece que es muy larga, pero a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de que en realidad es muy corta por muchos años que se viva, porque si nos paramos a considerarlo un poco, veremos que la vida de cualquier ser humano cabe entre dos fechas, la de su nacimiento y la de su muerte.

Y no quisiera que este escrito destile pesimismo, sino realidades que nos haga pensar en la brevedad de la vida.

Aunque sabemos que hay soledades, por decirlo de alguna manera, ilustrativas y alegres, en donde los laberintos interiores se llenan de luz, y hay miradores con musas y flores, aunque suene algo cursi, que nos permiten estar con nosotros mismos y conocernos un poco mejor, y en ese silencio interior me adentro, en una especie de «soledad sonora», como dijo el poeta, para fabricar el humilde escrito que tienen ustedes la amabilidad de leer.

Mientras la cara del retrato, en la que se ha posado una mariposa blanca como un beso, parece viva, igual que una rosa roja.