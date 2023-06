Me dice un buen amigo que no cree que la gente pueda votar a un partido político con un programa que vaya en contra de sus propios intereses. En parte no le falta razón ya que toda esta serie de partidos de carácter altamente reaccionario que están acumulando poder ejecutivo en toda Europa reciben sus votos de las clases altas de forma mayoritaria.

Sin ir más lejos solo hace falta visualizar por barrios los resultados de las recientes elecciones municipales y autonómicas en España para darse cuenta que cuanto más alta es su renta per cápita el voto es abrumadoramente favorable a las derechas mientras que si miramos en dirección contraria la opción ganadora suele ser la del bloque de izquierdas. Del mismo modo que en el primer caso el porcentaje de participación es mucho más alto que en barrios humildes; lo que afecta sensiblemente al resultado electoral, pero esa es otra historia. Aunque, de cualquiera de las maneras, solo los votos de los más adinerados no son suficientes para alcanzar tales cotas de poder, algo que está siendo motivo de controversia entre historiadores, politólogos, sociólogos, etcétera. Tampoco cabe mucha explicación cómo en estados tan avanzados socialmente como los países nórdicos, paradigma del estado del bienestar, como es el caso reciente de Finlandia, no solo han cosechado éxito sino que en la composición del nuevo gobierno el partido conservador les haya adjudicado carteras en las que avisan sin pudor de un aumento de la flexibilidad laboral, la reducción generalizada del gasto público en prácticamente todos los órdenes sociales incluidos los servicios de desempleo y, por supuesto, como en el resto de países en su caso, una sensible disminución en lo referente a las políticas relacionadas con el cambio climático, el medio ambiente, la igualdad entre sexos, la comunidad LGTBI y la inmigración.