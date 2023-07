A nadie le cabe la menor duda que el fútbol profesional transita por un mundo paralelo al del resto. No solo en España, que fue una de las precursoras de ello, sino en eso que llaman «las grandes ligas» y ahora, para más colmo, capricho de jeques entre las monarquías feudales del Golfo Pérsico.

Esta mañana, oía como un conocido periodista de la farándula futbolera se veía altamente frustrado porque mientras los clubes de la Premier League se están gastando decenas de millones en suntuosos fichajes cara a la próxima temporada, por estos lares, andan todos a la cuarta pregunta a la búsqueda de saldos o traspasos a coste cero.

Lo que olvidaba tan popular reportero es que tanto él como otros muchos, cuando eran los equipos españoles los que soltaban chequera a diestro y siniestro y ganaban uno tras otro torneo tras torneo, no solo no ponían el grito el cielo sino que eran los primeros en justificar el asunto cuando no alentaban aún más al esperpento.

Hoy, se preguntaba también el mismo por aquello del «Fair Play Financiero», cuando por aquel entonces ni siquiera se acordaban de ello. Vamos, hablando en plata, que los Florentinos y compañía han acabado encontrándose con la horma de su zapato marcándole el camino a otros mucho más repletos.

Pero que no se preocupen patriotas y patrioteros que ya queda muy poco para que cuando se enfrenten Madrid y Atlético, de los de casa, solo corretearán por el césped los de negro y eso mientras a nadie se le ocurra contratar al del silbato allende de los Pirineos. En definitiva que, por defecto, los jugadores españoles seguirán haciendo carrera en el extranjero.