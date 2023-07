Gran ovación a Guardiola en la junta directiva del PP. Asegura: «Por los que nos votaron y por los que no se ha firmado con Vox un acuerdo para la gobernabilidad y el cambio político en Extremadura cuyo pilar fundamental es el interés de los extremeños. No hay nada más importante que ellos» Pero todavía sigue esta mujer con la cantinela que ha tenido que tragarse. ¿Cómo que no se ha firmado con Vox un acuerdo para la gobernabilidad? Entonces, ¿gracias a quién y con quién va a gobernar? ¿Cómo que el pilar fundamental es el interés de los extremeños? ¿De qué extremeños habla cuando usa la generalidad, cuando la mayoría de ellos no la han votado? Se referirá seguramente a los que creyeron en ella y a los que ha mentido y decepcionado, pero no puede seguir refiriéndose siempre a «los extremeños» como a todos en general, porque es otra de sus retahílas que no se corresponde con la realidad ni la verdad, dos conceptos, por cierto, cuyo significado ha pasado a ignorar, entre tantos abrazos, aplausos y besos de Judas, en cuya cofradía ha ingresado.