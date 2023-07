Las vacaciones y el verano van juntos, dándose la mano, como el sol y la sombra, las moscas que huyen del calor y buscan lo fresco y zumban con una monotonía odiosa en cuadras o zaguanes. Sin embargo, esto tiene como un color de verano, al igual que el chorro de una fuente en una tarde de siesta; es como un cuadro costumbrista, donde hay avispas y pájaros achicharrados por el calor que se caen de los nidos, generalmente, muchas crías de golondrinas o gurriatos. Y en el alféizar de alguna ventana, un botijo rezumante, o una tinaja panzuda, sudando gotas de agua, en el zaguán.

Son imágenes de otros veranos, en el pueblo, y recuerdo el calor pegajoso en una clase de recuperación, allá por el año 69, precisamente en el mes de julio, cuando el hombre pisaba la luna, aunque aquí en el pueblo había gente que no creía que nadie pudiera pisar la luna, pese a las imágenes de la tele.

Pero eran días de vacaciones, aunque entonces se saliera poco de vacaciones, pero sí que venían mucha gente al pueblo, y eran gente de aquí, que hablaban con las eses, que decíamos entonces, porque vivían en Madrid o en otra capital importante, y se habían ido a las capitales en los años sesenta, cuando el éxodo que se formó entonces, para emigrar en busca de trabajo. Y hubo un tiempo en que a esas personas cuando venían al pueblo por los veranos, se le conocía de puertas afuera, como Los Botejaras , por una serie de televisión que hubo.

Era una parte del ambiente del pueblo por las vacaciones de verano.

Otra parte eran los cines al aire libre, los bailes en las terrazas, las parejas de novios provisionales cuando una chica «de Madrid» salía con un chico del pueblo, o viceversa. Y en algunos portales oscuros había parejas de novios como descubriendo el amor, o en un banco del parque al atardecer donde a lo mejor se sienta uno, con un libro de Cortázar, ve pasar a una chica que huele a colonia y a hospital, igual que « La señorita Cora».

Y estamos en este mes de julio, un poco atípico, o a mí me lo parece, quizá sea por las próximas elecciones. No sé, pero pongo la radio y ya está el dale que dale de los candidatos prometiendo tantas cosas, que así da gusto, pero luego resulta que mayormente lo que quieren es gobernar, y luego Dios dirá, y esto « lo saben los negros», como se decía antes, y perdonen la expresión si no es muy apropiada.

En las vacaciones de verano había gente del pueblo que se iba a los ríos a bañarse, porque casi nadie iba a la playa de vacaciones, ni a la montaña, ni de camping. Todo eso vino después. Aunque aquí en Extremadura tenemos el pantano, o mejor dicho, la playa de Orellana que se pone por los veranos de bote en bote y no le tiene ninguna envidia al mar.

En fin, son días de vacaciones, con el calor del verano aunque hoy día es, como sabemos, más peligroso el sol que hace años, según nos dicen los expertos, y los golpes de calor son muy peligrosos. Aunque hace años, se pasaba mucho calor también y se sudaba una barbaridad y no había aire acondicionado, y oíamos hablar a la gente de antes del calor insoportable que pasaban los hombres del campo, aunque tuvieran un botijo al lado y un sombrero de paja.

Sea como sea a disfrutar de las vacaciones y que el calor y otros inconvenientes propios de este tiempo nos sean leves.