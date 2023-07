Lo que se ha venido llamando como un simple socavón ha necesitado de toda una auténtica obra de ingeniería. Un socavón, en una calle, se rellena y se tapa en media hora o un día. Habría que haber estado in situ varias veces para ver cómo era ese socavón y el proceso seguido día a día para darle solución.

El primer problema surgió cuando la única y más urgente solución al corte del tráfico fue tener que recurrir a un puente, por donde discurría la antigua carretera, que estaba en estado ruinoso, dado los años en desuso y que, además, no tenía la anchura necesaria para el paso de vehículos a la vez en sentidos contrarios.

Hubo que asentarlo y asegurarlo, además de dotarlo de barandas y señalizarlo debidamente (pintura y semáforos). En segundo lugar, o al mismo tiempo, el arrastre de tierras y otros materiales se llevó por delante tal cantidad de metros cuadrados y cúbicos que no sólo quedaba afectada la carretera. Ha habido que retirar y retirar, agrandándolo aún más, hasta llegar a una distancia que se considerara segura de no sufrir en el futuro más desprendimientos.

Ha habido que rellenar todo de nuevo y fijar con materiales resistentes. Encauzar el arroyo que por allí discurre y que provocó el «socavoncito». Hacer un nuevo puente, con pruebas continuas de resistencia, que a veces fallaban, hasta encontrar la solución final. Parece que a día de hoy se está ya procediendo a su asfaltado y pintura. Pienso que, además, se habrá llevado a cabo esta «obrita» pensando que sirva ya como tramo para la futura autovía proyectada por aquí, tan ansiada por algunos, entre Cáceres y Badajoz. Innecesaria en mi humilde opinión, que transito tanto por ahí, por cuanto supone darle un tajo desproporcionado a gran parte de la Sierra de San Pedro por lugares de una naturaleza hasta ahora prácticamente inalterable, además de que no hay tanto tráfico entre las dos capitales extremeñas que justifique semejante despilfarro y disparate.

Y mienten quienes dicen y repiten que son las dos únicas capitales en toda España que no están conectadas por autovía: sí tenemos una autovía que las conecta, pasando junto a Mérida. Es verdad que haciendo más kilómetros, pero no tantos que no supongan actualmente al final un ahorro de tiempo.

En fin, todo lo expuesto es solo mi humilde opinión. Pero tranquilos, que en pocos días ya tendrá María Guardiola el honor de proceder a la inauguración de la primera de sus promesas, llevándose todo el honor y toda la gloria, porque, si no hubiera llegado ella, seguro que no se hubiera terminado todavía, que si hubiera estado desde hace tiempo ya lo hubiera arreglado en un periquete. Le quedan muchas inauguraciones de obras que le han quedado inconclusas los inútiles de los socialistas, pero a punto de...