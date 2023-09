Qué bien vendría, ahora que se está hablando tanto de si la amnistía es posible, o no, de la autodeterminación y de diálogos con el huido de la justicia Puigdemont, que las televisiones públicas y privadas sacaran en sus telediarios las imágenes que se emitieron para todo el país, minuto a minuto, cuando el señor Puigdemont, con toda la solemnidad que requería el acto, declaró, unilateralmente, su ruptura con el Estado y proclamó la República Catalana.

Fueron unas horas de incertidumbre que no se deberían olvidar nunca por mucho tiempo que pase. Recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer mismo, aquellos momentos de tensión ante el ultimátum dado por Puigdemont, de declarar la independencia de Cataluña del engranaje de la unidad de España. Los españoles estuvimos expectantes al minuto cero anunciado. Eran las siete de la tarde del día 10 de octubre de 2017, cuando todas las miradas estaban puestas en el palacio de la Generalidad de Cataluña. Fueron minutos de tensa espera. Ante el atril y el séquito que lo acompañaba, el «golpista» Puigdemont proclamó ante la estupefacción de todos los españoles y el regocijo de los separatistas catalanes, de que Cataluña ya no pertenecía a España. Así de simple y de solemne fue todo aquello que ahora se pretende olvidar para servir a los intereses de Pedro Sánchez. La investidura de Pedro Sánchez no merece esa vil claudicación. Si la consiente por un puñado de votos, habrá cometido la mayor tropelía contra la España de todos. Aún está a tiempo de no cometer tan grave error. !Feliz Día de Extremadura!