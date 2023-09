El Magaluf extremeño

Como cada año, cuando se acerca el Día de Extremadura, el Ayuntamiento de Olivenza despliega sus medios publicitarios, para dar a conocer que, en Olivenza «se vive el Día de Extremadura», y a la sombra de esta publicidad, se puso de modahace años la asistencia masiva de jóvenes, muy jóvenes, a nuestra población.

¿Qué les atrae? Los actos culturales previstos: No. ¡No hay nada para ellos! La sana convivencia familiar o el ambiente festivo: No. ¡No existe! Lo que les atrae es: El gran botellón que el Ayuntamiento les prepara. Los desmadres y borracheras que se viven en Magaluf (municipio de la Isla de Mallorca), se trasladan ese día a Olivenza. Se les prepara un recinto, lo más parecido a ‘un corral de cabras’, se les pone un par de DJs para que no pare la música y se les coacciona en la ‘cutre entrada’ de acceso, para que no sean portadores de botellas de vidrio; el resto de bebidas, las que quieran, sin control de edad.

Dentro del recinto el desmadre es total, los jóvenes se ponen ‘hasta las trancas’ de alcohol y los efectos se pueden ver a las pocas horas: aspirantes a comas etílicos, con borracheras impresionantes. Todo un mundo de aspecto desagradable e inaudito. Y todavía no ha ocurrido ninguna desgracia personal, el día que ocurra, que ojalá que nunca suceda, ¿de quién será la culpa?

¿Cuánto se va a prolongar este bochornoso espectáculo? El ‘Día de Extremadura’ en Olivenza, con el modelo actual, está caduco; todos los vemos y lo sentimos. Cada año la asistencia a los actos es menor.

Esperemos que el Ayuntamiento rectifique y suprima ‘el botellón para jóvenes’. Nuestros dirigentes, que no se preocupen por el desgaste político les suponga, ya que la mayoría de los jóvenes asistentes son de fuera del municipio y, casi todos, todavía no tienen edad para votar.