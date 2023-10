A lo mejor vemos un anciano arrugado caminado con esa decrépita torpeza de sus muchos años. Y no es en realidad un viejo. Es el cuerpo que se va estropeado con el tiempo, porque dentro de cualquier anciano vive el niño de siempre, y cuando el anciano ve la cara de la muerte, revive en pocos segundos, según se dice toda su infancia, lo que demuestra que esa persona que pisa el umbral del más allá, tiene un alma, y esa alma es el niño que siempre habitó.

Si uno se mira al espejo cuando tiene arrugas y edades, ve la sombra más triste de sí mismo, y no es él el que mira en el espejo, lo que mira es la decadencia sin remedio de la carne, porque su alma está intacta en un rincón de su ser y tiene forma de infante que llora arrinconado en su rígido esqueleto para que no se le vean las lágrimas.

Un anciano, que puede ser tu padre, tiene como todo el mundo, defectos, manías, etcétera, y cuántas veces los vemos a estas personas como un saco de defectos y los juzgamos por ello sin darnos cuenta que por el hecho de juzgarlos ya somos mala gente. Un anciano es un joven cargado de tiempo, y no hay que tratarlos como trastos sino que debíamos comprenderlos, empatizar con ellos, escucharlos, darlos la mano.

Escuchar a los mayores con atención y con cariño es abrirle la puerta al niño que les habita, y es ver su mirada asomada a sus ojos con un brillo nuevo.

He visto a una persona mayor sonreír, casi como un niño, cuando al preguntarme los años que aparentaba le he dicho una cifra muy por debajo de su edad real, y he visto a mi padre con noventa y siete años feliz porque hacía tiempo que andaba apoyado en el andador, y hoy ha conseguido caminar un buen rato solo con el bastón, y estaba contento, exultante, y decía que espera recuperarse aún más.

Si los hijos le quitaran la razón a una persona así y le riñera diciéndole que no se fiara, que se va a caer, que va a romper algo, etcétera, pues ya le están amargando su entusiasmo.

Cuidado, sí, pero apoyo también, porque la vida es riesgo y es prudencia, y es voluntad y es ganas de vivirla a tope, como los ancianos de una película que decidieron dar un «golpe», porque sus derechos habían sufrido un fuerte revés, y querían hacer algo grande antes de morir. No es lo más recomendable, pero la moraleja que sacamos de ahí es que sin causar perjuicio a nada ni a nadie, la vida hay que vivirla a cualquier edad.