Otra guerra en ciernes por el mundo. Como si la guerra de Ucrania ya aburriera, como si no fuera bastante, que ¡ya está bien!, Ahora se prepara otra guerra en Oriente Medio, la guerra de Israel, echando más leña al fuego. Esto de las guerras parece que va lamentablemente en auge, como si ya fuera costumbre, así que la radio lo cuenta con profesionalidad y con toda la fidelidad posible en estos casos, pero la voz nos parece átona aunque no lo sea, pues nuestros sentidos ya están hechos a escuchar de todo, aunque los sucesos sean de lo más tremendo como es el caso.

Recuerdo cuando era chico y en la escuela estudiábamos en los libros aquellos de historia las guerras nos parecían cosas del pasado, y eso que la guerra civil hacía menos de veinticinco años que había terminado, y ya se hablaba de la guerra de Vietnam. También fue la guerra de Corea, y más guerras, y la segunda guerra mundial estaba aún más reciente.

No sé si es porque éramos niños, pero creíamos que las guerras eran cosa del pasado y que solo estaban en los libros, al igual que los reyes que estudiábamos, Felipe II, Carlos V, Fernando III, etcétera, y tuvimos un primer Borbón en España,

Felipe V, si no me equivoco, y ahora tenemos a Felipe Vl, y su hija doña Leonor, que ha jurado bandera, quién lo iba a decir, y que es la heredera al trono.

En fin, el caso es que estamos dentro de la historia, y siempre hemos estado, y algún día, niños del futuro leerán en su libro de historia, o quizá no haya libros, y todo sea electrónico, y vean las guerras de ahora, quizá en imágenes, y se informen electrónicamente, o como sea, de la historia que estamos viviendo en estos momentos, y quizá se aburran y bostecen o se distraigan, y no lo veo mal, tanta barbaridad, tanta guerra, con el tiempo pasado, no merece otra cosa, pues la capacidad de sentir los horrores inherentes a las guerras, solo lo sienten quienes lo padecen, es decir, la gente de a pie, civiles y soldados, carne de cañón, porque quienes provocan las guerras, mayormente, los que mandan están a salvo.

Los mandatarios, sí, dirigen el tema, inventan estrategias, buscan apoyos y demás, pero quienes pagan el pato son los de más abajo, y el Ejército con alientos patrióticos y bellas palabras, ardor guerrero, y demás, van a la muerte, casi con alegría, pero lo peor la gente civil, la familia de los soldados, todo un horror inenarrable.

En fin, nosotros no sabemos afortunadamente lo que es una guerra y ojalá nadie lo supiera, pero la realidad es esta, y la Historia está como siempre estuvo, ensangrentada. Y esta es la humanidad.