Viendo en Youtube un programa de televisión de hace años, me ha llamado agradablemente la atención la aparición de una mujer de noventa años en un programa concurso.

La mujer era pequeñita y parecía que no podría hacer gran cosa en el concurso, y a decir verdad, casi daba lástima ver a la anciana con un aspecto tan indefenso ante el público y antes las cámaras. Pero cuando la mujer se puso ante el piano a tocar la pieza aquella de «donde se mete la chica del diecisiete», y a desplegar tanta simpatía y buen humor, el público se plegó totalmente a la corriente de buen humor de la anciana, y el ámbito todo se llenó con la simpatía tan plena de vida de la mujer.

A mí me encantó la actuación de esta mujer, que haciendo caso omiso de las caras burlonas de algunos músicos de la orquesta, y de la relamida palabrería del presentador, estuvo a lo suyo y repartió alegría y ganas de vivir a todos los presentes.

Y esto, muy resumido, claro está, me ha llevado a la reflexión, de que la vida deberíamos vivirla a tope al margen de opiniones adversas, y otros inútiles inconvenientes, con optimismo y energía positiva, porque la vida son dos días y lo que se va ya no vuelve, y que perdemos mucho tiempo en cosas y pensamientos inútiles, en miedos absurdos, en el temor del qué dirán, y en otras tonterías, y en definitiva, muchas veces no vivimos según nosotros, sino según cómo les parecerá a los demás.

Y es cierto que muchas personas viven coaccionadas, amedrentadas, prisioneras en su entorno y que hay infinidad de inconvenientes en diversas circunstancias, pero si podemos y queremos, porque nuestra vida es nuestra, deberíamos lanzarnos a vivir, antes de morir, porque lo que hacemos mayormente muchas veces es vegetar, comer, dormir, trabajar, etcétera. Y no le sacamos el jugo a la naranja de nuestra vida que al final se pudre por no haberla disfrutado.

Ya sabemos que hay, lamentablemente, circunstancias que no permiten sacarle el jugo a la vida, pero cuando se tienen ocasiones y medios de vivirla mejor, y no se hace, es una triste pérdida de tiempo, porque la vida no se repite.