Oposiciones docentes injustas

Los 8.300 docentes interinos de Extremadura nos podremos ver seriamente perjudicados ante la convocatoria de estabilización tan injusta planteada por la Junta de Extremadura. La bolsa de interinos que salga de ese proceso sustituirá a la actual, compuesta por personas que hemos aprobado un proceso muchísimo más difícil y complejo que el que se hará este año. En el resto de la Junta de Extremadura esto no ocurre, ya que las listas de espera ordinarias tienen prioridad sobre las que salgan del proceso de estabilización. Algo totalmente razonable, pero que en Educación no ocurre. Eso es lo que pedimos y no los argumentos que se inventa la consejera que no sabe ya que hacer para defender lo indefendible. Incluso hasta han presentado un informe fake con menos validez jurídica que una firma en una servilleta de un bar, ya que no viene ni con fecha ni firmado. Esta problemática puede dejar en posiciones muy alejadas en las bolsas a interinos extremeños, que además sufriremos un brutal efecto llamada al no acompasar las especialidades con otras comunidades limítrofes.

Algunos cuñados dirán que nosotros también nos podemos presentar en Andalucía y otros más cuñados que nos pongamos a estudiar, pero con eso no basta porque no sólo cuenta la nota, sino que repercute mucho la experiencia docente, una experiencia que nosotros por ejemplo no podemos llevarnos a Andalucía porque allí sí que tienen blindadas a las personas que han trabajado al menos un día en su comunidad. La Junta de Extremadura y los sindicatos (salvo Pide) hacen oídos sordos a nuestra justa reivindicación.

¿Se imaginan que un año en la EBAU los alumnos pudieran acceder a la Universidad teniendo que hacer sólo la mitad de exámenes que sus compañeros del año anterior? Pues algo parecido van a hacer con los docentes extremeños. Un auténtico sinsentido del que la Junta será cómplice al no remediarlo.