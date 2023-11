Ibercaja ha alcanzado un beneficio neto de 280 millones de euros entre enero y septiembre, un 68,6% más que el obtenido en el mismo período del ejercicio anterior. El Banco registra a cierre de este septiembre el mayor beneficio neto en nueve meses desde 2015.

El avance de la productividad y el dinamismo comercial, enfocado a dar respuesta personalizada a las necesidades de los clientes y la optimización de la estructura de costes en años anteriores son algunos de los factores explicativos clave de esta evolución.

Asimismo, cabe destacar la contribución de la estrategia de diversificación de los recursos de los clientes hacia productos de mayor valor añadido como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, que ya representan el 51,8% del total de estos recursos. Mientras, la subida de los tipos de interés que se viene produciendo en el último año y medio ha posibilitado el incremento del margen de intereses hasta los 501 millones de euros, un 57,5% interanual más. De este modo, los ingresos recurrentes del Banco crecen un 31,3%, hasta los 912 millones de euros.

Con este aumento de los ingresos recurrentes y unos gastos contenidos, Ibercaja ha incrementado un 48,0% el beneficio antes de provisiones frente a los nueve primeros meses del año pasado, alcanzando los 441 millones de euros.

A tres meses de concluir el Plan Estratégico Desafío 2023, Ibercaja supera ampliamente los objetivos establecidos de rentabilidad, con un ROTE ajustado (i) del 11,0%; solvencia, con un ratio CET1 Fully Loaded del 12,9%; y calidad del activo, con un ratio NPA del 2,9%; y mantiene un elevado ratio de liquidez LCR del 199%, presentando uno de los balances más sólidos del sector bancario español.

La Entidad ha devengado un payout del 60% de los resultados a sus Fundaciones accionistas, lo que les permite desplegar sus actuaciones de carácter social, cultural y de promoción del desarrollo económico y territorial de sus respectivas zonas de actuación. También la retribución al accionista principal, Fundación Ibercaja, ha continuado alimentando el Fondo de Reserva, que a cierre de septiembre asciende a 260 millones de euros, representando ya el 83% de la cantidad total que debe estar completada a cierre de 2025.

Liderazgo sectorial en aportaciones a fondos de inversión hasta septiembre

Los recursos de clientes de Ibercaja han crecido en estos nueve meses de 2023 un 0,6%, hasta los 69.416 millones de euros, gracias principalmente al excelente comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida, que crecen 4.341 millones de euros, un 13,7% en lo que va de año y cuyo saldo ya representa el 51,8% del total de los recursos de clientes.

El Banco continúa focalizado en la diversificación de los recursos de sus clientes hacia productos de ahorro con mayor valor añadido, que aumentan su vinculación y sus niveles de satisfacción. En un nuevo entorno de tipos de interés más elevados, Ibercaja está ofreciendo una atractiva gama de fondos de inversión y seguros de vida muy adaptada a las necesidades de sus clientes, apoyándoles y ofreciéndoles respuestas en unos meses que están siendo de incertidumbre para las finanzas de particulares, familias y empresas.

En este contexto, el Banco ha logrado, hasta final de septiembre, cifras históricas en aportaciones netas a productos de gestión de activos y seguros de vida, 3.870 millones de euros, lo que equivale al conjunto de aportaciones registradas en los últimos tres años.

En particular, la captación de fondos de inversión de Ibercaja ha sido de 2.947 millones de euros entre enero y septiembre, cifra que representa 17,4% del total de las aportaciones del sistema y que le ubica como líder indiscutible del sector en este capítulo en estos nueve meses. El diferencial dinamismo ha permitido al Banco sumar 60 puntos básicos de cuota de mercado en el año, hasta el récord histórico del 6,5%, constituyendo un nuevo hito para el Banco. La labor de asesoramiento realizada por la red de oficinas de Ibercaja, unido a una continuada oferta de nuevos productos adaptados a las necesidades de los clientes han sido determinantes para la consecución de este extraordinario resultado.

Cabe destacar, además, que toda la gama de fondos de inversión de Ibercaja obtenía rentabilidades positivas, acumulando una rentabilidad media del 3,46% hasta el 30 de septiembre, que se incrementaba hasta el 5,52% en los últimos 12 meses.

La nueva producción de seguros de riesgo, por su parte, ha tenido un desempeño positivo en el periodo analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 9,6% interanual, correspondiendo el 8,2% a los seguros de vida riesgo y al 10,0% en los de no vida. Del mismo modo, la cartera de estos seguros crece en los tres trimestres del año un 4,8% respecto al mismo periodo de 2022, hasta los 215 millones de euros (6,4% en no vida y 1,1% en vida riesgo).

Ibercaja ha renovado la oferta de estos seguros en el último año, incluyendo coberturas más específicas y personalizadas según las diferentes necesidades de los clientes y ha incorporado la posibilidad de su contratación on line para agilizar los procesos de venta.

La relevante actividad comercial enfocada a acompañar a los clientes y dar respuesta a sus necesidades ha impulsado también las formalizaciones de préstamos y créditos entre enero y septiembre hasta los 4.549 millones de euros, un 8,3% por encima del mismo periodo del año anterior.

El nuevo crédito a empresas no inmobiliarias crece un 9,3%, 2.089 millones de euros, respecto a los nueve primeros meses del pasado año y la formalización de nuevas hipotecas aumenta un 5,8% interanual, 1.383 millones de euros. Es reseñable el crecimiento de la actividad de formalización de hipotecas del Banco en estos nueve meses frente a la evolución del sector, que ha disminuido más del 20%. Este comportamiento diferencial viene explicado por la especialización histórica del Banco en el acompañamiento a sus clientes en la compra de vivienda y las facilidades ofrecidas a los más jóvenes para el acceso a su primera vivienda.

La cartera de préstamos brutos (ex repos) asciende al finalizar septiembre a 28.493 millones de euros, un 2,5% por debajo del saldo al cierre de 2022, justificado por el elevado aumento de las amortizaciones anticipadas y menores disposiciones de crédito que se están produciendo en este periodo como respuesta al alza de los tipos de interés.

La Entidad consigue, no obstante, ofrecer un mejor comportamiento que el sector e incrementa su cuota de mercado en 3 puntos básicos en el crédito a empresas y 1 punto básico en el crédito hipotecario.

Los usuarios de la App de banca móvil superan los 700.000

Los usuarios de la App de Ibercaja de banca móvil se incrementan en un 3,8% en el año, hasta 702.000, y los clientes digitales representan ya el 62,2% del total.

Las ventas que el Banco realiza a través de sus canales no presenciales aumentan hasta el 41,0% de las totales, destacando entre ellas la contratación de hipotecas, que supone un 29% del total y la de seguros de riesgo, que es del 9%.

La excelente evolución del margen de intereses impulsa los ingresos recurrentes

El margen de intereses obtiene un incremento del 57,5% respecto a los nueve primeros meses del pasado año y alcanza los 501 millones de euros, impulsando el crecimiento de los ingresos recurrentes un 31,3% interanual, hasta 912 millones de euros. Respecto al obtenido en junio, el margen de intereses aumenta un 10,2%.

La rentabilidad de la cartera de crédito alcanza el 3,4% en el tercer trimestre del año, dato que continuará mejorando en los próximos meses por la progresiva repreciación de las hipotecas. Por otro lado, la estrategia de Ibercaja de diversificación del ahorro de sus clientes hacia la gestión de activos y seguros de vida permite mantener niveles contenidos del coste del ahorro minorista. Con ello, el margen de clientes se sitúa en el 3,1% en el tercer trimestre del año, lo que implica una mejora de 172 puntos básicos en términos interanuales.

Las comisiones netas de los primeros nueve meses, 331 millones de euros, permanecen estables respecto al mismo periodo del año anterior (+0,2% interanual). Atendiendo a la variación en el trimestre estanco, las comisiones crecen un 3,3% por el comportamiento de las comisiones no bancarias. El aumento del volumen de activos gestionados, gracias a las relevantes cifras de captación y la recuperación de los mercados, ha llevado a estas a crecer un 1,6%.

La destacada evolución de los ingresos recurrentes ha permitido compensar en el margen bruto, que crece un 22,9% hasta 885 millones de euros, el impacto del gravamen temporal establecido por el Gobierno de España, que Ibercaja contabilizó en el primer trimestre del año por 29 millones de euros.

Por otro lado, los gastos recurrentes han aumentado un 5,1% interanual debido, principalmente, al aumento de los costes de personal, que han aumentado en 16 millones de euros, un 6,7% interanual. Ibercaja realizaba en febrero el pago de 6 millones de euros a su plantilla como compensación por los efectos de la inflación sobre sus salarios. Excluyendo este impacto, los gastos de explotación aumentan un 3,6% interanual.

La evolución de estas partidas ha traído consigo una sustancial mejora del ratio de eficiencia recurrente, que ha pasado a situarse en el 48,7%, desde el 60,8% de septiembre de 2022.

Todo ello ha permitido a Ibercaja mejorar un 48,0% el beneficio antes de provisiones frente al obtenido al cierre del tercer trimestre del año pasado, alcanzando los 441 millones de euros.

Las provisiones de riesgo de crédito y adjudicados ascienden a 79 millones de euros, un 17,4% más que el mismo periodo del pasado ejercicio, reforzando así el Banco sus ratios de cobertura, situándose el coste del riesgo en 34 puntos básicos. Además, Ibercaja cuenta con provisiones para cubrir las incertidumbres macroeconómicas por 41,8 millones de euros.

El beneficio neto asciende a 280 millones de euros a cierre de septiembre, un 68,6% más que el conseguido en el mismo periodo del año anterior. Se trata del mayor beneficio neto obtenido en nueve meses desde 2015 y cerca de 100 millones de euros más que el conseguido en todo el año pasado.

Superados los objetivos de rentabilidad, solvencia y calidad del activo a tres meses de concluir el Plan Desafío 2023

Ibercaja mantiene sus destacados niveles de calidad de activos y presenta uno de los balances más sólidos del sistema financiero español. A tres meses de concluir el Plan Estratégico Desafío 2023, Ibercaja supera ampliamente los objetivos establecidos de rentabilidad, con un ROTE ajustado(i) del 11,0%; solvencia, con un ratio CET1 Fully Loaded del 12,9%; y calidad del activo, con una ratio NPA del 2,9%; y mantiene un elevado ratio de liquidez LCR del 199%.

Los activos problemáticos, que incluyen dudosos y activos adjudicados, se han visto reducidos en un 3,0% en lo que va de año, hasta 885 millones de euros. El ratio de estos activos problemáticos se mantiene en el 2,9%, entre los más bajos del sector, y el grado de cobertura se sitúa en el 77,2% a 30 de septiembre, lo que supone un incremento de 86 puntos básicos en el año.

Asimismo, Ibercaja mantiene una sólida posición de liquidez, con un ratio LCR del 199%. La Entidad muestra un sólido perfil de financiación con una estructura de depósitos altamente granular. El ratio NSFR se sitúa en el 141,1% y el ratio de crédito sobre depósitos en el 85,4%. Los depósitos de la clientela representan el 81% de la financiación externa de Ibercaja. Sobre el total de depósitos, el 77% se consideran estables mientras que el 76% están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (este importe supera los 26.500 millones de euros). A su vez, los veinte mayores depositantes representan sólo alrededor del 3,1% del total de depósitos de Ibercaja.

En términos Fully Loaded, el ratio de capital CET1 aumenta hasta el 12,9% (+48 puntos básicos en el año) y el índice de capital total alcanza el 17,6%, superando ambos ratios el objetivo de la Entidad de 12,5% y 17%. En términos Phased In, estos ratios alcanzan el 13,1% y 17,8%, respectivamente. Así, la distancia MDA, que mide el exceso de capital frente a los requerimientos SREP, se sitúa en 485 puntos básicos. En mayo de 2023, Ibercaja emitió deuda senior preferente por un importe de 500 millones de euros, que le ha permitido cumplir con los requisitos MREL de forma anticipada a su entrada en vigor, el 1 de enero de 2024.

Descarbonización, Semana del Planeta y Plan de Voluntariado Corporativo

Recientemente, Ibercaja ha conseguido un nuevo hito en su compromiso con la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, con la obtención del Sello “Calculo, Reduzco y Compenso” del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). En particular, en este año, el Banco ha inscrito la compensación parcial de su huella de carbono al adquirir, por primera vez, derechos de absorción equivalentes a 236 toneladas de CO2 procedentes del proyecto “Bosque CO2 Gestión Ribera del Duero” (localizado en la provincia de Valladolid) de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC).

A través de esta compra de energía verde y el apoyo al proyecto de la Amazonía brasileña, Ibercaja neutraliza todas sus emisiones de alcance 1 (emisiones directas), 2 (emisiones indirectas asociadas al consumo de electricidad). Con ambos proyectos, Ibercaja ha logrado compensar 1.002 toneladas de CO2, superando el 100% de las emisiones directas que produjo el pasado año de este gas efecto invernadero y que no pudo evitar, alrededor de 984 toneladas de CO2. Desde 2016, año en el que el Banco inició el cálculo de su huella de carbono, ha reducido sus emisiones en un 89%.

Adicionalmente, el Banco ha aprobado la Política de Exclusiones ASG de Mercados Financieros, integrando así los riesgos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis y selección de las inversiones financieras.

Por otro lado, en el marco del compromiso del Banco con los territorios donde está implantado y de su cercanía a las necesidades específicas del sector agroalimentario, a raíz de las fuertes tormentas acaecidas en los pasados meses en las Comunidades de Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Ibercaja activaba un Plan Especial para los agricultores y ganaderos damnificados por estos fenómenos meteorológicos con el objetivo de ayudar a este segmento de clientes en la recuperación de sus explotaciones afectadas.

Además, Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja han organizado la tercera edición de la Semana del Planeta, entre el 23 y 29 de octubre, coincidiendo con la celebración, el 24, del Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Es una iniciativa mediante la que el Banco y la Fundación ponen de manifiesto su compromiso con la sostenibilidad en todos sus ámbitos y, mediante acciones de comunicación, tratan de sensibilizar y movilizar a sus clientes, empleados y sociedad en general y concienciar sobre la importancia de la responsabilidad ambiental y social de todos para lograr una economía más sostenible y una sociedad más inclusiva.

También, el Banco lanzaba en el mes de septiembre el Plan de Voluntariado Corporativo con su propuesta de actividades el último cuatrimestre del año dirigidas a todos los empleados del Grupo Ibercaja y Fundación Ibercaja. Estas acciones están dirigidas a mejorar la empleabilidad juvenil, la integración laboral de personas con discapacidad, educación financiera, riesgo de exclusión social y cuidado del medioambiente.

Cuenta de resultados de los primeros 9 meses de 2023