Astron Informática se convierte en patrocinador principal de Club de Ajedrez Batalyaws

Astron Informática y Comunicaciones, firma especializada en el mantenimiento de tecnologías de la información, se convierte en el patrocinador principal del Club de Ajedrez Batalyaws, todo un referente en la práctica de este deporte, a partir del 1 de septiembre.

El patrocinador oficial de Club Ajedrez Batalyaws también destaca por su eficiencia en comunicaciones, multimedia e implementación de soluciones informáticas integrales, servicios de mantenimiento, desarrollo de software, telecomunicaciones y servicios informáticos. Además, pone a disposición de sus clientes una intuitiva tienda online de venta de equipos Informáticos.

Astron, Informática y comunicaciones. / El Periódico

Desde Club de Ajedrez Batalyaws señalan que es un honor que una empresa del prestigio de Astron se interese por colaborar en la promoción y desarrollo del ajedrez en Badajoz. “No cabe duda, que unidos de la mano conseguiremos que el proyecto Batalyaws sea una realidad y que, lo que nació como una idea, gracias al impulso de Astron, pase a ser un club de ajedrez referente, no solo en Badajoz, sino en Extremadura”, han señalado en redes sociales.

Astron es una empresa que trabaja para clientes de reconocido prestigio tales como Decathlon, BBVA, IKEA, Carrefour, Leroy Merlin, Diputación de Badajoz, Diputación de Huelva, Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Sevilla… “Y desde hoy, el Club de Ajedrez Batalyaws se enorgullece de ser un colaborador más, aunque pequeño, de esta gran empresa”, concluyen desde Club de Ajedrez Batalyaws.