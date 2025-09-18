Gefiscal nombra a Belén Gómez como nueva directora del área laboral

Gefiscal, firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, ha nombrado a Belén Gómez como nueva directora del área laboral que ocupa este cargo relevando a Raúl Benito, socio y consejero delegado de la firma.

Belén es graduada social por la Escuela Social de Madrid, licenciada en Ciencias del Trabajo por la Universidad Rey Juan Carlos y graduada en Derecho por la Udima. Con más de 20 años de experiencia en el asesoramiento laboral a empresas, y vinculada a Gefiscal desde 2021 como jefa de sección del área laboral de Madrid, asume la dirección del área laboral de la firma liderando un equipo formado ya por más de 50 profesionales.

En palabras de Raúl Benito, socio y consejero delegado de la firma que pasará a desempeñar funciones institucionales y de representación de la compañía tras el nombramiento de Belén, “este nombramiento responde al deseo de la firma de garantizar la sucesión en todas y cada una de las áreas corporativas del despacho, dejando así un legado que perdure no solo en el origen familiar que dio vida a Gefiscal hace más de 50 años, sino también en los profesionales que hoy forman parte del proyecto”.