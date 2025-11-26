The Macallan celebra en Madrid una semana de experiencias sensoriales para presentar su nueva identidad visual

Durante una semana, los asistentes pudieron descubrir la nueva imagen de las colecciones atemporales Double Cask (12, 15 y 18 años) y Sherry Oak (12 y 18 años), caracterizadas por su homenaje al vino de Jerez. La firma invitó a los amantes del whisky a “decodificar” los elementos que hacen única a la marca: el origen de la madera, los tipos de barrica, los aromas y el proceso de maduración.

Experiencias sensoriales y gastronomía de autor

El restaurante Deessa, con dos estrellas Michelin y dirigido por el chef Quique Dacosta, fue uno de los epicentros de la celebración gracias a un menú maridaje diseñado específicamente para armonizar con los perfiles aromáticos de The Macallan. Entre los platos destacados figuraron migas extremeñas, gamba roja de Dénia, presa ibérica y arroz de la Albufera.

En el bar Pictura, también del Mandarin Oriental Ritz, se ofreció una carta exclusiva de cócteles. Entre ellos sobresalían:

“You Know Me So Well” , elaborado con The Macallan Double Cask 12 años, una reinterpretación cálida y especiada con cítricos frescos, frutos rojos, jengibre y vainilla, inspirada en el lema de la nueva campaña de la marca.

, elaborado con The Macallan Double Cask 12 años, una reinterpretación cálida y especiada con cítricos frescos, frutos rojos, jengibre y vainilla, inspirada en el lema de la nueva campaña de la marca. “Jerez Origen”, con The Macallan Sherry Oak 18 años, que rinde homenaje al alma jerezana de la firma con una combinación intensa de frutos rojos y piel de naranja.

La programación se completó con talleres de aromas, actividades con un luthier, sesiones diarias de DJ en la terraza del hotel y diferentes experiencias destinadas a profundizar en el complejo universo olfativo y gustativo del whisky.

The Macallan Decoding Madrid Week / Cedida

Entre los asistentes se encontraban numerosos rostros conocidos, como Juan Avellaneda, Tomás Laso, Eugenia Osborne o Nacho Yanes, que disfrutaron de las actividades exclusivas programadas.

El nuevo ADN visual de la marca

El evento permitió descubrir por primera vez en España el nuevo universo visual desarrollado por el diseñador David Carson para las colecciones Double Cask y Sherry Oak: una identidad marcada por un rojo intenso, color que rinde homenaje a Alexander Reid, fundador de la marca —“Reid” significa rojo en gaélico—. Este nuevo lenguaje visual subraya la trascendental relación de The Macallan con las barricas de Jerez, clave en el carácter de sus whiskies de malta.

Además, la marca destacó su histórica colaboración con las bodegas Valdespino, una de las más antiguas de España, reforzando así su vínculo con la tradición jerezana.

Una activación multicanal sin precedentes

Más allá del hotel, The Macallan extendió la experiencia a puntos de venta como el Club del Gourmet de El Corte Inglés y la plataforma bodeboca.com, donde los consumidores pudieron optar a una cata privada para dos personas en el Ritz. Esta iniciativa se ha convertido en un hito dentro de las activaciones de la marca en el canal retail y online.

Fundada en 1824 por Alexander Reid en Speyside (Escocia), The Macallan es conocida mundialmente por la calidad excepcional de sus whiskies de malta. Su carácter distintivo se basa en el uso de barricas de roble sazonadas con vino de Jerez, así como en un profundo compromiso con la artesanía y el color natural. La destilería, diseñada por arquitectos de prestigio internacional, se integra en una finca de 485 acres inspirada en las colinas escocesas que la rodean.

