Nacho Manzano y Chus Manzano protagonistas de la V Edición de Cinco Jotas By.

Esta V Edición está protagonizada por Nacho y Chus Manzano, de Casa Marcial, restaurante tres estrellas Michelín, quienes celebran la excelencia del ibérico con sugerencias fuera de carta, que combina tradición y un profundo respeto por su origen. Los platos formarán parte de la carta del restaurante Cinco Jotas Madrid desde el 11 de diciembre y durante un período de cuatro meses

Cinco Jotas presenta la V Edición de Cinco Jotas By, una experiencia culinaria que invita a dos reconocidos chefs a explorar su creatividad con los productos de Cinco Jotas, dando vida a cuatro recetas exclusivas. Este año, la propuesta está protagonizada por los chefs Nacho Manzano, con una gran trayectoria y reconocimiento internacional, y Chus Manzano, sobrino de Nacho, quien tomó el testigo familiar hace tres años, de Casa Marcial, con tres estrellas Michelin. Ambos firman en esta edición reflejando en sus platos su visión personal y el vínculo con su tierra. Sus creaciones podrán disfrutarse fuera de carta en el restaurante de Cinco Jotas de Madrid, durante un período limitado de cuatro meses, ofreciendo a los comensales la oportunidad de degustar estas creaciones únicas.

Esta saga familiar de cocineros, que comenzaron con un modesto comedor rural, ha sabido elevar la cocina asturiana hasta convertirla en un referente nacional e internacional. Nacho, cabeza del restaurante, lo dirige junto a su hermana Esther, combinando tradición familiar y una visión personal de sus raíces. Nacho ha forjado su trayectoria entre fogones familiares, llevando Casa Marcial a recibir recientemente su tercera estrella Michelin. “Nos unimos a Cinco Jotas en este proyecto ya que compartimos valores, filosofía y la misma manera de entender la gastronomía; basada en la cultura, la excelencia y el saber hacer” apunta Nacho Manzano. Chus, por su parte, continúa la trayectoria familiar incorporando su visión contemporánea, explorando nuevas texturas y combinaciones sin perder la esencia de la memoria culinaria asturiana,“para mí la tradición sigue siendo la base fundamental en la cocina, pero con la mirada siempre puesta en el cambio y en la vanguardia, y creo que es en este punto donde mi familia, con Casa Marcial y Cinco Jotas tiene su punto de encuentro”, señala Chus Manzano. Su participación marca un nuevo capítulo en Cinco Jotas By, proyecto que desde 2018 ha contado con grandes nombres de la cocina nacional e internacional.

A lo largo de sus cinco ediciones, Cinco Jotas By ha contado con la participación de algunos de los nombres más destacados de la gastronomía, nacional e internacional. El proyecto comenzó en 2018 con Alexandre Mazzia, referente de la cocina francesa y actualmente con tres estrella Michelin; continuó en 2019 con José Pizarro, extremeño que ha conquistado Reino Unido y cuenta con ocho restaurantes y Xanty Elías, chef onubense que apuesta por una cocina sostenible, con estrella verde Michelín, en su restaurante Finca Alfoliz; siguió en 2021 con José Álvarez, con una estrella Michelín en su restaurante de Almería e Isaac Loya, también asturiano con dos estrellas Michelín y al frente como chef ejecutivo del Real Balneario de Salinas; y en 2022 reunió a Karla Hoyos y Nico López, ambos reconocidos chefs internacionales que han trabajado para el chef español José Andrés, en World Central Kitchen y Little Spain en Nueva York, respectivamente. Es por ello, que edición tras edición, Cinco Jotas By acerca a Madrid el talento de chefs de referencia, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de sus creaciones gastronómicas, con Cinco Jotas como hilo conductor.

Los Manzano presentan una propuesta que fusiona la tradición asturiana, que caracteriza su cocina y un profundo respeto por la materia prima. Su propuesta, reflejo del espíritu de una familia muy unida y completamente dedicada a la gastronomía, da como resultado un menú exclusivo compuesto por cuatro elaboraciones actuales, pero que llevan a su origen asturiano, llenas de matices en las que el ibérico de bellota adquiere un protagonismo renovado.

La propuesta comienza con la tortilla vaga de papada Cinco Jotas con Riofrío Caviar Ecológico Naccarii Essence, un bocado en apariencia sencillo pero cargado de sabor. Continúa con atún rojo y jamón Cinco Jotas, una combinación en la que el atún marcado a la parrilla se acompaña de una delicada emulsión de grasa de jamón y agua cristalina de tomate, coronado con finas láminas de ibérico. El tercer pase, presa Cinco Jotas, mantequilla codium y encurtidos, fusiona la jugosidad de la presa ibérica con una mantequilla infusionada con codium y la frescura del nabo encurtido, alcanzando un equilibrio que refleja la identidad culinaria de Casa Marcial. El menú culmina con fabes estofadas y albóndigas Cinco Jotas, un guiño a los guisos del norte donde las fabes tiernas se acompañan de albóndigas de cerdo ibérico en una salsa intensa y aromática. Según explican Nacho y Chus Manzano, “hemos construido este menú desde el respeto absoluto al ibérico. Es un territorio de sabor inmenso que nos permite crear platos que hablan de nuestra cocina, de nuestra tierra y de la tradición llevada a la contemporaneidad”.

Los platos creados por los dos chefs estarán disponibles en la carta del restaurante Cinco Jotas Madrid de la Calle Padre Damián a partir del 11 de diciembre por un período de 4 meses.

ACERCA DE CINCO JOTAS: PURA GENIALIDAD

Cinco Jotas es la marca icónica que produce el mejor y más exclusivo Jamón de Bellota 100% Ibérico.

Su leyenda nace en 1879 en Jabugo, un lugar privilegiado ubicado en el Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, declarado Reserva de la Biosfera. Este singular pueblo posee un microclima único para la elaboración de este excepcional producto. La naturaleza le ofrece, además, la existencia de una raza autóctona de la Península Ibérica única en el mundo: el Cerdo 100% Ibérico, del que Cinco Jotas ha conservado la pureza racial, preservando además el ecosistema natural en el que éste se desarrolla: Las Dehesas del Suroeste Peninsular. Por ello, la marca destina cada año parte de sus beneficios a la conservación de este ecosistema único, además de colaborar con entidades, universidades e institutos de investigación para defender los entornos naturales destinados a la explotación ganadera sostenible de las especies autóctonas de la región. Los cerdos 100% Ibéricos de Cinco Jotas, criados en libertad en las dehesas, se alimenta de bellotas en la época de montanera, lo que aporta el excelente sabor y aroma a los diferentes productos elaborados a partir de su carne y los hacen idóneos para llevar a cabo una dieta saludable.

Fiel a una tradición ancestral la marca ha sabido conservar oficios que, generación tras generación, han aportado su experiencia y conocimientos creando piezas realmente únicas, cuidadas de forma individualizada y artesanal.

La evolución de Cinco Jotas se refleja en su nueva imagen, un homenaje a su herencia, a su tradición artesana y a la pureza de su producto, calificado como "genialidad pura", encapsulando la esencia de lo que Cinco Jotas representa: un producto que es el resultado de un proceso meticuloso, donde cada detalle es una obra maestra en sí misma.

Convertido en un excelente producto gourmet, nuestro Jamón de Bellota 100% Ibérico es hoy una obra maestra que está presente en los mejores restaurantes, puntos de venta de más de 45 países alrededor del mundo, y es partner oficial de la prestigiosa lista culinaria The World’s 50 Best Restaurants.