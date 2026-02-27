El otro diagnóstico hospitalario: calidad del aire y luz natural, prioridades para 7 de cada 10 ciudadanos

La atención médica sigue siendo el principal motor de satisfacción cuando un ciudadano evalúa su paso por un centro sanitario, si bien el edificio —y cómo se vive dentro de él— gana peso como parte de la experiencia. El Barómetro Saint-Gobain de los Hospitales 2025, estudio que aborda los principales retos, preocupaciones y tendencias que marcarán el futuro de los centros hospitalarios en España, pone cifras a un reto claro: existe una brecha entre lo que la población considera esencial del espacio sanitario y la satisfacción real con esos elementos.

El 77% de la población considera “muy importante” la limpieza, mientras el 75% otorga este nivel de relevancia a la calidad del aire y la ventilación. También se valora como aspecto clave disponer de luz natural suficiente (70%) y contar con espacios de un tamaño adecuado (71%). Sin embargo, al consultar por la valoración, solo el 65% reconoce una satisfacción elevada para la limpieza, el 60% para la calidad del aire y la ventilación, el 65% para la disponibilidad de luz natural y el 58% para la amplitud de las estancias.

“Disponer de espacios limpios, bien acondicionados acústicamente, libres de ruidos y con acceso a luz natural es esencial en los entornos sanitarios. La iluminación natural contribuye a regular los ritmos circadianos, modulando procesos fisiológicos que intervienen, entre otros aspectos, en la adecuada regulación del sueño. Una exposición apropiada a la luz natural favorece el bienestar general y puede acelerar los procesos de recuperación de los pacientes", señala María Isabel Sánchez, directora de Soluciones Innovadoras de Saint-Gobain.

Pueden consultarse los resultados resultados completos del estudio y más información sobre el sector hospitalario y residencial en la página web de Saint-Gobain.