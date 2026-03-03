El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con su sanidad pública
El estudio “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, realizado por Ipsos, refleja niveles elevados de insatisfacción ciudadana.
El 40% de los melillenses y el 33% de los ceutíes se declaran muy insatisfechos con el funcionamiento de la sanidad pública en su ciudad, según un estudio realizado por Ipsos. El informe refleja además un bajo uso de los niveles de mayor complejidad: el 60% de la población afirma no acudir casi nunca a la atención especializada y entre el 75% y 84% tampoco recurre habitualmente a la atención hospitalaria. Para Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos “este patrón de uso se asocia a dificultades percibidas de acceso, vinculadas a las listas de espera y a las demoras en la atención. La valoración media del sistema sanitario público se sitúa en un 5,4 sobre 10 en Ceuta y en un 4,9 en Melilla.”
El estudio también recoge valoraciones negativas en aspectos estructurales como la accesibilidad administrativa, la tecnología y el grado de digitalización, que reciben opiniones desfavorables por parte de cerca de uno de cada tres ciudadanos. En contraste, los elementos mejor valorados están relacionados con el personal sanitario, que obtienen buenas valoraciones. Sin embargo, el estudio concluye, según Silvia Bravo que “ los problemas estructurales son evidentes. El 66% de los ciudadanos en Ceuta y el 59% en Melilla califican negativamente los tiempos de espera, y cerca de uno de cada tres señala valoraciones negativas sobre la tecnología y el grado de digitalización del sistema.”
La sanidad pública en ambas ciudades depende del INGESA, organismo adscrito al Ministerio de Sanidad y responsable de la gestión directa del sistema sanitario en Ceuta y Melilla. Los datos dibujan un sistema sanitario con importantes dificultades estructurales, donde las listas de espera y el acceso a la atención concentran las críticas.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Persecución y detención en Cáceres: dos hombres ingresan en prisión por un robo con fuerza en una vivienda de la zona del Ceres Golf
- El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un 'arma de doble filo
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres