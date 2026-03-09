Finetwork estrena nuevo posicionamiento de marca con la campaña “Barato bien”

La palabra ‘barato’ se asocia con frecuencia a baja calidad. Pero ¿es siempre así? Finetwork, operadora ‘low cost’ de fibra y móvil, estrena hoy su nuevo posicionamiento de marca, en el que busca resignificar el bajo precio como sinónimo de eficiencia y valor real para el usuario. Para ello, recurriendo al humor característico de todas sus comunicaciones, Finetwork nos presenta el claim “Barato bien”. Porque no es lo mismo ser “Barato mal”, o incluso “Barato regu[lar]”, que “Barato bien”, ¿verdad?

El nuevo posicionamiento de marca de Finetwork es también un llamamiento a la simplicidad, entendida como un atributo muy valioso para el usuario, independientemente de su edad. Ahorro y sencillez, así, se presentan como los dos grandes ejes de la comunicación de Finetwork, de forma consistente con la personalidad de la marca y con su propuesta de valor al mercado.

Este nuevo posicionamiento debuta hoy a través de la nueva campaña de publicidad de la operadora, para promocionar un nuevo pack de fibra óptica y móvil con llamadas y gigas ilimitados por 25,99€ (IVA incluido). En el spot, la marca morada contrapone distintas escenas representativas de “Barato mal” a las tarifas de Finetwork, como exponentes de la mejor relación calidad-precio (“Barato bien”).

Finetwork ha desarrollado su reposicionamiento, así como esta campaña de debut, en colaboración con Havas Creative, su nueva agencia creativa. El trabajo de Havas Creative refleja una búsqueda de maximizar el awareness de Finetwork, a través de un branding que enlaza de forma natural con los diferentes posicionamientos de la compañía, a lo largo de sus 10 años de historia. “«Barato bien» es un forma fresca, popular y sintética de decir que la calidad no siempre está reñida con un precio bajo”, explica José Izaguirre, director creativo ejecutivo de Havas Creative.

“Finetwork lleva 10 años en el mercado demostrando que no hay por qué pagar de más, ni que te ofrezcan menos. Con este lanzamiento llevamos esa premisa aún más allá, mejorando una vez más nuestros precios, al tiempo que mantenemos una atención al cliente 100% humana y una comunicación sencilla y transparente. Barato y sin complicaciones, eso es ‘Barato bien’; y por eso lo decimos con orgullo”, afirma José Luis Prieto, director de Negocio de Finetwork.