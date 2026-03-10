Los ciudadanos de Ceuta y Melilla suspenden la gestión sanitaria del Gobierno central

Según el estudio realizado por Ipsos “Percepción de la sanidad pública en Ceuta y Melilla”, los ciudadanos de ambas ciudades se declaran muy insatisfechos con la actuación del Gobierno central y otorgan un suspenso a su gestión sanitaria. Así lo explica Silvia Bravo, directora de investigación de Ipsos: “la gestión sanitaria obtiene una valoración media de 3,7 sobre 10 en ambas ciudades. Concretamente algo más de la mitad de la ciudadanía se declara insatisfecha con la gestion sanitaria”

Las listas de espera, la dificultad para conseguir consulta y el funcionamiento del sistema de citación se sitúan entre las principales barreras de acceso a los servicios sanitarios. Tanto en Ceuta como en Melilla, los ciudadanos muestran además una elevada desconfianza hacia las posibles soluciones. Además según explica Silvia Bravo: “El 58% no confía en que se estén adoptando medidas eficaces para reducir las listas de espera”

Unos resultados que reflejan un elevado nivel de desconfianza hacia la gestión sanitaria en ambas ciudades autónomas.