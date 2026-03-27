Redacción

1 de cada 2 personas sufre de hemorroides en España

La llegada de las vacaciones es motivo de alegría para la mayoría de las personas, sin embargo, el viaje hacia el paraíso puede convertirse para una de cada dos en un infierno. Y es que la mitad de la población ha sufrido alguna vez hemorroides y muchas horas sentado en un coche un tren o un avión agudizan los síntomas. La enfermedad hemorroidal es una de las afecciones anorrectales más comunes y puede afectar por igual a hombres y mujeres, aunque tiene mayor incidencia en las últimas. El doctor Jesús Delgado, director médico de Lacer, considera que estreñimiento es la causa principal de la aparición de esta enfermedad, aunque “una dieta baja en fibra, el sedentarismo, la obesidad o estar mucho tiempo en la misma posición son causas que también influyen en la aparición de las hemorroides”. El 67% de las personas que se han tratado, según el estudio realizado por Lacer, lo han hecho con cremas o pomadas para las hemorroides, llevando una dieta rica en fibra, realizando baños de asiento o utilizando toallitas húmedas. Gema de la Fuente, brand manager de Lacer valora la utilidad de estos tipos de tratamientos porque “tienen una fórmula muy completa ya que actúan sobre los tres síntomas principales: dolor, inflamación e irritación”. Los especialistas advierten de la importancia de tratarlas como ya hace el 91% de las personas que lo han padecido en los últimos 12 meses, para evitar que se conviertan en una dolencia grave y afecte a los hábitos de vida. En opinión del doctor Delgado “no tratar esta dolencia puede afectar a la calidad de vida de quien la padece ya que puede provocar picor, escozor o incluso sangrado”. En Estados Unidos, se estima que aproximadamente casi 10 millones y medio de personas padecen hemorroides y entre el 10% y el 20% requieren cirugía. En España, en los últimos años superan los dos millones de afectados, lo que refuerza la importancia de esta patología en la población y la necesidad de una mayor investigación epidemiológica. Para dar visibilidad a esta afección e intentar eliminar tabús, así como acompañar y acercar el producto a los consumidores, Lacer ha puesto en marcha una acción durante la operación salida de Semana Santa con la que pretende concienciar sobre una afección muy extendida, pero de la que todavía se habla poco, además de ofrecer una solución práctica a quienes pasan muchas horas sentados durante sus desplazamientos.