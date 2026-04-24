La FDA renueva la autorización de IQOS para su comercialización como producto de tabaco de riesgo modificado

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha vuelto a autorizar a IQOS como Modified Risk Tobacco Product (MRTP), una decisión excepcional que consolida este dispositivo como el único producto de tabaco calentado con permiso explícito del regulador para comunicar una reducción de exposición a sustancias nocivas frente al cigarrillo convencional. Cabe destacar que la FDA no hace valoraciones de categorías, sino de marcas, por eso esta autorización sólo corresponde para IQOS.

En su orden, la FDA concluye literalmente que: “Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de los cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de tu cuerpo a sustancias químicas dañinas o potencialmente dañinas”.

Al emitir las órdenes de renovación del estatus de producto de tabaco de riesgo modificado (MRTP por sus siglas en inglés) para IQOS, la agencia reafirma además que: “La evidencia científica disponible sin realizar estudios epidemiológicos a largo plazo demuestra que una reducción medible y sustancial de la morbilidad o mortalidad entre los consumidores individuales de tabaco es razonablemente probable.”

Estas conclusiones forman parte de una evaluación regulatoria exhaustiva basada en la evidencia científica disponible y definen con precisión el marco bajo el cual la FDA permite la comunicación de reducción de exposición para IQOS en Estados Unidos.

La reautorización cubre a los dispositivos IQOS y permite seguir informando a fumadores adultos sobre las diferencias en exposición química entre el tabaco calentado y el cigarrillo tradicional.

En la práctica, la decisión refuerza un enfoque de diferenciación regulatoria basada en el riesgo relativo.

Oportunidad para España y para Extremadura

En el mercado español, el tabaco calentado representa alrededor del 3,5 % del mercado total de tabaco, y en grandes ciudades como Madrid y Barcelona supera el 10% de cuota. El cigarrillo convencional sigue ocupando más del 90% del mercado total de tabaco, lo que sitúa a España entre los países europeos con mayor margen para que los fumadores adultos que no dejen el hábito por completo migren hacia productos sin combustión, siempre que el marco regulatorio acompañe y diferencie productos según su perfil de riesgo.

Esta transición también tiene una lectura económica y territorial. Extremadura, donde se cultiva cerca del 98 % del tabaco producido en España y hace que España sea el tercer país con mayor producción de hoja de tabaco de Europa, ya produce hoja certificada por Philip Morris para su uso en tabaco calentado bajo estándares de alta calidad. Este vínculo conecta el desarrollo del tabaco calentado con el futuro de una región históricamente dependiente del tabaco en un contexto de caída estructural del cigarrillo convencional.

La importancia estratégica del tabaco para Extremadura explica también un consenso político poco habitual: PP, PSOE, Vox y Unidas por Extremadura alcanzaron recientemente una declaración institucional conjunta en la Asamblea regional para defender el sector, reclamando que cualquier regulación se evalúe con criterios científicos y de impacto económico y social, y que se faciliten transiciones ordenadas hacia productos diferenciados. Para los agricultores de la región, inmersos desde hace años en procesos de certificación de la hoja de máxima calidad —como la destinada a tabaco calentado—, la reautorización de IQOS por parte de la FDA de Estados Unidos refuerza la expectativa de estabilidad y empleo en un sector clave para el territorio.

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Este mes Philip Morris España, de la mano de su director general, Daniel Cuevas, dio a conocer el informe de su impacto económico en el país, donde Extremadura es una de las comunidades autónomas protagonista.