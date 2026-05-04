Alsa lanza la campaña “Llegar lejos. Estar cerca” para presentar su Marca Empleadora

Bajo el lema “Llegar lejos. Estar cerca”, la compañía de movilidad Alsa lanza una gran campaña en la que presenta su propuesta de valor, mostrando la verdadera esencia y cultura de la empresa, al tiempo que renueva completamente su portal de empleo: https://www.careers.alsa.com/

Con esta campaña, Alsa transforma el propio significado de la distancia. Por un lado, “Llegar Lejos” representa el crecimiento, la evolución y la expansión de la compañía, un viaje que está impulsado por el espíritu emprendedor, la firme apuesta por la tecnología y la digitalización. Por otro lado, “Estar cerca” refleja dónde elige estar verdaderamente la empresa: conectando a las personas, a sus equipos y a las sociedades de los entornos en los que opera.

En este sentido, para la compañía la innovación y la tecnología sólo tienen sentido si ayudan a conservar lo humano, conectando a la sociedad de una manera sostenible.

La propuesta de valor de Alsa se asienta sobre cinco pilares fundamentales:

Somos movilidad: Alsa se reivindica como una compañía con propósito que se mantiene fiel a sus valores fundacionales, a la vez que evoluciona constantemente para seguir siendo un líder referente en el sector de la movilidad.

Alsa se reivindica como una compañía con propósito que se mantiene fiel a sus valores fundacionales, a la vez que evoluciona constantemente para seguir siendo un líder referente en el sector de la movilidad. Estamos escribiendo el futuro: Refleja una visión audaz y una profunda inquietud por mejorar. Una filosofía que impulsa el progreso y el avance mediante una inversión constante en tecnología, innovación y digitalización.

Refleja una visión audaz y una profunda inquietud por mejorar. Una filosofía que impulsa el progreso y el avance mediante una inversión constante en tecnología, innovación y digitalización. Hasta donde tú quieras: Subraya la importancia de un entorno colaborativo, impulsado por un equipo proactivo y con valores compartidos que permite a cada persona alcanzar su máximo potencial.

Subraya la importancia de un entorno colaborativo, impulsado por un equipo proactivo y con valores compartidos que permite a cada persona alcanzar su máximo potencial. Las personas nos mueven: Reafirma el compromiso genuino de la compañía por las personas, creando y fomentando un espacio diverso, equitativo, inclusivo y cercano.

Reafirma el compromiso genuino de la compañía por las personas, creando y fomentando un espacio diverso, equitativo, inclusivo y cercano. Un viaje que mira más allá: Pone en valor el impacto positivo de la empresa más allá de su actividad de negocio. Cada acción de Alsa busca transformarse en una contribución significativa a la sostenibilidad y al bienestar colectivo de la sociedad.

Ruth Hernández, Directora de Personas y Cultura de Alsa y CPO de Mobico Group, explica que “con nuestra Propuesta de Valor 'Llegar lejos. Estar cerca.', queremos mostrar la verdadera esencia de Alsa. Ofrecemos un entorno único que combina la ambición, el crecimiento y la solidez de una compañía líder global, con la cercanía, la humanidad y el propósito social que nos caracterizan desde nuestros orígenes”.

“Llegar Lejos” representa el crecimiento, la evolución y la expansión de la compañía, / Cedida

“En Alsa -concluye Ruth Hernández- ponemos a prueba cada día el significado de la palabra distancia, porque para nosotros este viaje no se mide en kilómetros, sino en propósito. Impulsamos la innovación para llegar cada vez más lejos, pero sabemos que la tecnología sólo tiene sentido si nos permite hacer de la sociedad algo más humano, más conectado. Nuestro destino final siempre será estar cerca de lo que verdaderamente importa: las personas y sus necesidades”.

Para trasladar este mensaje a la sociedad, la campaña contará con una destacada visibilidad a través de múltiples formatos, combinando todos los canales digitales con soportes físicos de gran impacto, incluyendo el vinilado de autobuses de la propia compañía de largo recorrido y urbanos, así como cartelería y circuitos de vídeo en estaciones e intercambiadores estratégicos.

Junto a este despliegue, la compañía fomenta y anima activamente a sus propios equipos a participar y dar visibilidad a la campaña como verdaderos embajadores de la marca. En Alsa tienen claro que son las personas que forman parte del equipo quienes cuentan con la mayor credibilidad y quienes mejor pueden contar, en primera persona, la experiencia real de trabajar en la empresa.

Alsa es la compañía española líder en movilidad que, para afrontar con éxito sus procesos de crecimiento internacional, necesita al mejor talento, ofreciendo una amplia variedad de carreras profesionales gracias a su diversificado portfolio de actividades (transporte en autobús, sanitario, ferroviario, turístico, de hidrocarburos, servicios portuarios o restauración) y a su presencia en países como España, Marruecos, Portugal, Francia, Suiza, Arabia Saudí, Reino Unido e Irlanda.