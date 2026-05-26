Cash Fresh reabre su supermercado de Guareña con la incorporación de una nueva sección de comida para llevar

Cash Fresh, la enseña del ahorro de Grupo MAS, ha vuelto a abrir sus puertas en Guareña, concretamente en la Carretera Don Benito, 4, tras una remodelación completa de su supermercado. Un establecimiento que amplía su superficie para ofrecer a los vecinos un surtido de más de 5.000 productos para el ahorro, más de 200 productos de KM 0, hechos en Extremadura, un amplio mercado de frescos y una gran novedad: la sección de “La Cocina”, con más de 40 platos caseros listos para tomar a solo 4,99€ el menú diario completo o amplio surtido de pizzas y bocadillos al gusto.

Al acto de inauguración asistieron representantes institucionales locales, entre los que destacó la presencia de Abel González Ramiro, alcalde de Guareña, junto a parte de la corporación municipal del Ayuntamiento, así como Manuela Sancho Cortés, alcaldesa de Talavera la Real. También acudieron miembros del Consejo de Administración y el Comité de Dirección de Grupo MAS, el equipo de la tienda y sus familiares, contando además con la asistencia de Fabio Carrillo, párroco de la parroquia de Santa María y San Gregorio.

Durante la ceremonia, las autoridades agradecieron a Grupo MAS su apuesta continuada por el municipio, destacando la riqueza que genera en la zona y el entusiasmo mostrado por los trabajadores. Por su parte, la dirección de Expansión de la compañía subrayó la importancia de Extremadura para la compañía andaluza, que ya cuenta con 12 tiendas en Extremadura y genera más de 250 empleos directos en la comunidad.

Charcutería del Cash Fresh de Guareña. / EL PERIÓDICO

Tu supermercado para el ahorro y con comida lista para llevar

Cash Fresh de Guareña se ha diseñado para ofrecer una experiencia de compra mucho más completa y cómoda. El establecimiento cuenta con un amplio surtido de marcas para el ahorro y un mercado de frescos atendido por profesionales en cada sección: frutería; pescadería, con producto de las lonjas nacionales; panadería, con una gran variedad de pan horneado a diario con masa madre natural; charcutería y carnicería.

También cuenta con perfumería, bodega —con más de 20 denominaciones de origen en los lineales, cervezas artesanas y vinos de la tierra— y una nueva sección de mascotas, con todo lo necesario para el cuidado de los animales de la casa.

La gran novedad es 'La Cocina', un espacio con una amplia variedad de platos preparados listos para tomar, ideales para facilitar el día a día de las familias.

El establecimiento ofrece además un horario de 9.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado, de forma ininterrumpida, y cuenta con parking gratuito para los clientes. Siguiendo los criterios de eficiencia de Grupo MAS, la tienda incorpora en su cubierta un sistema de plantas fotovoltaicas que permite el autoabastecimiento de energía limpia, cubriendo el 35 % de sus necesidades. Asimismo, se han implementado sistemas de bajo consumo, como iluminación LED de última generación, muebles frigoríficos con puertas térmicas y sistemas de climatización eficiente.

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Exposición de jamones y paletas en el Cash Fresh de Guareña. / EL PERIÓDICO

109 tiendas en Andalucía y Extremadura

Cash Fresh nace en 2013 como respuesta de Grupo MAS a la demanda del consumidor de un nuevo formato de supermercado que potencie el ahorro para familias y particulares, a través de un amplio surtido de productos a precios muy competitivos, pero sin renunciar a la calidad. Esta fórmula ha favorecido la rápida expansión de la cadena, que cuenta ya con 109 establecimientos en total.