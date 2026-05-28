Cámara de Cáceres, Cámara de España y el Consejo Social de la UEx se alían para impulsar el emprendimiento universitario

La Cámara de Comercio de Cáceres, la Cámara de Comercio de España y el Consejo Social de la Universidad de Extremadura han firmado este jueves un convenio de colaboración para reforzar la conexión entre el ámbito universitario y las empresas de la provincia de Cáceres.

El acuerdo, rubricado en la sede cameral cacereña, tiene como objetivo transformar el conocimiento, la innovación y el talento universitario en oportunidades reales de emprendimiento. La iniciativa pretende favorecer la creación de proyectos empresariales capaces de generar desarrollo económico, empleo y nuevas oportunidades profesionales en Extremadura.

En la firma han participado el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona; el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas; y el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez. El acto contó además con la asistencia de más de 40 empresas del territorio cacereño.

Una apuesta por retener talento en Extremadura

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, ha destacado que esta alianza supone una “apuesta conjunta por el talento, la innovación y la generación de oportunidades profesionales en la región”. Según ha señalado, el objetivo es promover un entorno favorable para que los jóvenes extremeños puedan desarrollar sus proyectos de vida y trabajo sin tener que abandonar su tierra.

Emprendimiento en Extremadura / Cedida

Álvarez ha subrayado que, en el actual contexto de transformación social, económica y tecnológica, el emprendimiento representa no solo una vía para generar empleo y riqueza, sino también un motor de innovación, cohesión territorial y lucha contra la despoblación.

Desde Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona ha defendido que el desarrollo de un territorio depende de la capacidad de alinear talento, empresa y conocimiento en torno a un objetivo común. En este sentido, ha remarcado que la provincia de Cáceres cuenta con talento, empresas comprometidas e instituciones capaces de sostener este tipo de colaboración en el tiempo.

El programa ‘Desafío de Emprendimiento’

En el marco del convenio, la Cámara de Comercio de Cáceres ha presentado a las empresas asistentes el programa ‘Desafío de Emprendimiento’, una iniciativa impulsada junto a Cámara de España dentro de la alianza ‘Extremadura es Futuro’.

El programa tendrá un enfoque práctico y conectará a estudiantes universitarios, empresas y emprendedores mediante retos reales planteados por el tejido empresarial. La finalidad es fomentar la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

La actuación se configura como un itinerario de capacitación y activación emprendedora que combinará formación en competencias clave con la resolución de retos reales propuestos por empresas. El proceso culminará en un hackatón, en el que los participantes deberán resolver por equipos un problema concreto de manera creativa, rápida y efectiva.

El proyecto finalizará con la celebración de un Foro de Emprendimiento centrado en el sector de la energía, previsto para el primer trimestre de 2027. Este encuentro estará dirigido a empresas, emprendedores, profesionales y agentes vinculados al ecosistema energético y empresarial de la provincia de Cáceres.

Las actuaciones cuentan con una inversión de 149.949 euros y se enmarcan en la estrategia de impulso del emprendimiento vinculada a programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus.

Universidad, empresa y sociedad

El presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, ha agradecido el compromiso de la Cámara de Comercio de Cáceres con la alianza y ha animado al empresariado a implicarse con mayor intensidad en sus diferentes ejes de actuación.

Huertas ha señalado que ‘Extremadura es Futuro’ es una alianza de oportunidades no solo para los universitarios, sino también para la economía regional. A su juicio, conseguir que el talento de la UEx permanezca en Extremadura incrementa el potencial económico de las empresas locales y la capacidad del territorio para crecer en un entorno cada vez más global y competitivo.

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Durante el acto, el Consejo Social de la UEx también presentó las líneas de actuación que desarrolla para estrechar los vínculos entre la Universidad, la empresa y la sociedad extremeña, con el objetivo de impulsar la empleabilidad juvenil y poner en valor la función social de la institución universitaria.