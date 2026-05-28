La Cámara de Comercio de Cáceres, Cámara de España y el Consejo Social de la UEx firman una alianza estratégica para impulsar el emprendimiento y el talento en la provincia

La Cámara de Comercio de Cáceres, la Cámara de Comercio de España y el Consejo Social de la Universidad de Extremadura, han firmado este jueves un convenio de colaboración destinado a fortalecer la conexión entre el ámbito universitario y el tejido empresarial de la provincia de Cáceres.

El acuerdo ha sido rubricado en la sede cameral de la capital cacereña por el secretario general de la Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez, bajo la asistencia de más de 40 empresas del territorio cacereño.

Este acuerdo nace con el objetivo de transformar el conocimiento, la innovación y el talento universitario en oportunidades reales de emprendimiento, favoreciendo la creación de proyectos empresariales con capacidad de generar desarrollo económico y empleo en Extremadura.

Estas actuaciones contarán con un presupuesto de 150.000 euros cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus

Según ha destacado el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, esta alianza es una 'apuesta conjunta por el talento, la innovación y la generación de oportunidades profesionales en la región', promoviendo un entorno favorable para que los jóvenes extremeños puedan desarrollar sus proyectos de vida y trabajo sin necesidad de abandonar su tierra.

'En un contexto de transformación social, económica y tecnológica como el actual, el emprendimiento no solo representa una vía de generación de empleo y riqueza, sino también un motor de innovación, cohesión territorial y lucha contra la despoblación. Es por ello que desde la Cámara de Comercio de Cáceres afrontamos el reto de consolidar un ecosistema emprendedor que ofrezca oportunidades reales a quienes desean crear o desarrollar sus propios proyectos empresariales', ha señalado.

'La provincia de Cáceres tiene talento'

Por su parte, el secretario general de Cámara de Comercio de España, Adolfo Díaz-Ambrona, ha indicado que 'desde Cámara de España creemos firmemente que el desarrollo de un territorio no depende de una única institución, sino de la capacidad de alinear talento, empresa y conocimiento en torno a un objetivo común'.

En esta línea ha resaltado que la provincia de Cáceres tiene ese talento. 'Tiene empresas comprometidas y tiene instituciones capaces de ordenar y sostener ese esfuerzo en el tiempo: una colaboración pública‑privada bien articulada, la Universidad como motor de conocimiento y en las empresas como protagonistas del desarrollo. Por eso impulsamos iniciativas como esta. Porque convierten la cooperación en resultados y porque construyen un modelo sólido, escalable y con vocación de permanencia', ha asegurado.

Ya en su intervención, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, ha agradecido el compromiso de la Cámara de Comercio de Cáceres con la Alianza, y ha animado a los empresarios a participar con mayor intensidad en los diferentes ejes de la misma.

'Cuando decimos que Extremadura es Futuro es una alianza de oportunidades, no nos referimos solo a los universitarios, lo decimos también y sobre todo pensando en el impacto en la economía de la región. Conseguir que el talento de la UEx se quede en Extremadura incrementa el potencial económico de las empresas locales y la capacidad del territorio para crecer en un entorno cada vez más global y competitivo', ha indicado.

Desafío de Emprendimiento

En el marco de este convenio, la Cámara de Comercio de Cáceres ha dado a conocer a las empresas asistentes el programa 'Desafío de Emprendimiento', una iniciativa impulsada junto a Cámara de España dentro de la alianza 'Extremadura es Futuro'. El programa tendrá un enfoque eminentemente práctico y conectará a estudiantes universitarios, empresas y emprendedores mediante retos reales planteados por el tejido empresarial, fomentando la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

Esta actuación está configurada como un itinerario de capacitación y activación emprendedora que combina formación en competencias clave con la resolución de retos reales planteados por empresas, culminando en un hackaton, evento competitivo en el que los participantes deberá resolver en equipos un problema específico de manera creativa, rápida y efectiva.

El proyecto culminará con la celebración de un Foro de Emprendimiento enmarcado en el sector de la Energía previsto para el primer trimestre de 2027. Será un espacio de encuentro dirigido a empresas, emprendedores, profesionales y agentes vinculados al ecosistema energético y empresarial de la provincia de Cáceres.

Cabe destacar que dichas actuaciones, que cuentan con una inversión de 149.949 euros, se enmarcan en la estrategia de impulso del emprendimiento vinculada a programas cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Alianza Extremadura es Futuro

Durante este acto de presentación y tras la posterior firma del convenio, el presidente del Consejo Social de la UEx ha dado a conocer las líneas de actuación que este organismo está llevando a cabo para estrechar los puentes entre la Universidad, la empresa y la sociedad en Extremadura, a fin de impulsar la empleabilidad y las oportunidades de los jóvenes y poner en valor la función social de la Universidad.