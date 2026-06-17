LÃBERIT llega a Extremadura con la compra de Gloin, experta en banca

La corporación tecnológica Lãberit continúa su plan de expansión nacional con la adquisición de Gloin, firma cacereña de ingeniería de software especializada en el desarrollo a medida de soluciones web y aplicaciones móviles. La operación supone la apertura de un nuevo centro de operaciones dde LÃBERIT en Extremadura y la integración directa de un equipo técnico de alto rendimiento.

La compra de Gloin, que aporta un volumen de facturación de 1,2 millones de euros, responde a una decisión quirúrgica orientada a la captación de talento hiperespecializado. Lãberit suma a sus filas a diecinueve profesionales con un profundo dominio de entornos de desarrollo crítico (Flutter, Angular/React, Java/Springboot), lo que permitirá acelerar los tiempos de entrega en proyectos de máxima exigencia.

Un factor determinante en la operación ha sido la penetración de mercado de Gloin, que actualmente concentra el 40 % de su facturación en el sector financiero, un área donde la seguridad, la trazabilidad y la robustez arquitectónica son innegociables.

Para garantizar que el conocimiento y la cultura de excelencia se mantengan intactos, los cuatro socios actuales (Javier Miranda Carpintero, Gonzalo Rodríguez Píriz, Jaime Rivero Ramos y Fernando Fernández Domínguez), que llevan en la compañía desde sus inicios, continuarán vinculados al proyecto, pasando a formar parte de la estructura organizativa de Lãberit. Asimismo, se ha determinado mantener la identidad de marca de la empresa extremeña para que la permeabilidad en el mercado regional siga estable y creciendo.

“En la actual economía del conocimiento, el mayor activo de una empresa tecnológica no es su infraestructura, sino la madurez y la cohesión de sus equipos”, señala Carlos Pujadas, CEO de Lãberit, que añade que “integrar a los fundadores socios y a todo el equipo técnico de Gloin nos permite absorber catorce dieciséis años de experiencia destilada en el desarrollo de software y afianzar nuestro compromiso con el humanismo tecnológico, creando empleo de altísimo valor añadido desde Cáceres para el resto del mundo”.

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Por su parte, el máximo responsable de la compañía extremeña, Javier Miranda confirma después del acuerdo que “esta operación refuerza una visión compartida sobre las oportunidades que ofrece Extremadura para atraer, desarrollar y retener talento, consolidando un proyecto con vocación de crecimiento y generación de valor desde la región". Además, esta integración nos permitirá acelerar el desarrollo de nuestro talento, ampliando oportunidades de crecimiento y poniendo en valor el conocimiento y las capacidades del equipo a una velocidad difícilmente alcanzable de forma independiente