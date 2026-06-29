Mapfre celebra la reunión anual de su Consejo Asesor Agropecuario en Villanueva de la Serena (Badajoz)

El Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre España, integrado por representantes de empresas del sector, celebró en Villanueva de la Serena (Badajoz) el pasado 26 de junio su reunión trimestral, la segunda del año, tras realizar una visita a la planta de Tany Nature, grupo agroindustrial español líder en la producción, envasado y comercialización de fruta de hueso. Esta empresa agroindustrial está presidida por Atanasio Naranjo, que se retira como miembro del consejo asesor agropecuario de Mapfre España, al que ha pertenecido desde el año 2010 y del que ha sido su presidente durante los últimos ocho años.

Esta reunión contó con la presencia de la alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, quien dio las palabras de bienvenida a la comarca a todos los asistentes, Antonio Huertas, presidente de Mapfre; José Manuel Inchausti, vicepresidente primero de Mapfre; Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia; Javier Oliveros, director comercial Mapfre Iberia, Alberto Portillo, director regional de Mapfre en Extremadura e Isidro Naranjo director del negocio agropecuario de Mapfre España. Además, durante el homenaje de despedida, Atanasio Naranjo estuvo acompañado de su esposa e hijos.

En el consejo se analizaron las principales cifras del seguro agrario combinado y del seguro directo, tanto del mercado como la evolución de Mapfre en estos segmentos. Asimismo, se analizó la situación en el sector agropecuario y agroalimentario, poniendo especial foco en el valor del sector primario y sus necesidades, así como los retos inmediatos a los que se enfrenta, la agricultura regenerativa o la situación actual de las enfermedades de ganado. También se repasó el informe de siniestralidad de maquinaria agrícola, elaborado por Fundación Mapfre, y se puso en valor, de forma especial, la situación del sector agrícola y ganadero en Extremadura y su contribución al desarrollo económico y social de la región.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, comentó la situación general del grupo y la evolución de sus planes de negocios en estos primeros meses del año en todo el mundo, destacando su magnífica evolución, como muestran los resultados del primer trimestre del año.

En la parte final de la reunión, Antonio Huertas realizó un cálido reconocimiento a Atanasio Naranjo y le expresó su agradecimiento, en nombre del grupo, por su dedicación, compromiso y valiosa contribución al frente del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre durante todos estos años.

“Su profundo conocimiento del sector, su capacidad de diálogo y su permanente defensa de los intereses del mundo rural han sido fundamentales para fortalecer la relación de nuestra compañía con el ámbito agropecuario y para seguir desarrollando soluciones adaptadas a las necesidades de agricultores y ganaderos. Durante su mandato, el consejo ha robustecido su organización, con la incorporación de relevantes empresarios de los sectores agroindustriales más importantes de nuestro país. “Ha sido un privilegio contar con su experiencia, su visión y su calidad humana”, añadió Antonio Huertas.

Nueva presidenta

Carmen Lence, presidenta del Grupo Lence (Leche Rio) y vocal de este consejo desde hace 4 años, ha sido nombrada presidenta del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre España, con efecto 23 de julio de este año, en sustitución de Atanasio Naranjo.

Carmen Lence es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Santiago, con formación de posgrado en Reino Unido, Estados Unidos y el IE Business School. Tras una etapa internacional como consultora, executive coach y profesora en instituciones como la Universidad de California Berkeley, asumió en 2019 la dirección general del Grupo Lence (Leche Río), consolidando su liderazgo con inversiones estratégicas y diversificación de productos. Bajo su gestión, la empresa se ha reforzado como la segunda mayor recolectora de leche en Galicia, con ambiciosos planes de crecimiento.

También ocupa cargos relevantes como vicepresidenta de la patronal láctea Fenil y presidenta del Club Baloncesto Río Breogán. Entusiasta y firme defensora del mundo rural y el empoderamiento femenino, impulsa el activismo rural y el liderazgo femenino en un sector tradicionalmente masculinizado.

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Mapfre es la principal aseguradora española en el mundo. En España cuenta con 7,2 millones de clientes, alrededor de 11.000 empleados en este país y 3.200 oficinas distribuidas por todo el territorio. En 2025, las primas de Mapfre en España crecieron un 11,1%, hasta los 9.622 millones de euros, y el beneficio neto ascendió a 436 millones de euros, un 24,5% más que en el ejercicio anterior. En el negocio agro, cuenta con más de 180.000 clientes y el volumen de primas (seguro agrario combinado y agro diverso) ascendió a 297 millones de euros en 2025.