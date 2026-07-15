La Cámara de Comercio de Badajoz, La Cámara de España y el Consejo Social de la Universidad de Extremadura firman una alianza estratégica para impulsar el emprendimiento y el talento en la provincia

La Cámara de Comercio de Badajoz, La Cámara de España y el Consejo Social de la Universidad de Extremadura (UEx) han firmado en Badajoz una alianza estratégica para reforzar la conexión entre universidad y empresa, impulsar el emprendimiento y favorecer la retención de talento joven en Extremadura a través de la Alianza Extremadura es futuro.

El convenio se ha suscrito en la sede cameral por el secretario general de Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona; el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña; y el presidente del Consejo Social de la UEx, Antonio Huertas.

La iniciativa busca transformar el conocimiento, la innovación y el talento universitario en nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo, promoviendo proyectos empresariales con impacto en el territorio.

Según ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña, “esta alianza representa una oportunidad real para conectar el talento universitario con el tejido empresarial extremeño. Nuestro objetivo es que las ideas se conviertan en proyectos viables que generen empleo, innovación y arraigo en el territorio. Extremadura tiene capacidad, talento y empresas comprometidas, y esta colaboración es un paso decisivo para consolidar un ecosistema emprendedor sólido y sostenible en el tiempo”.

En su intervención, el presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura, Antonio Huertas, ha señalado que “La Alianza Extremadura es futuro ha demostrado que las fórmulas de colaboración entre empresas e instituciones multiplican el impacto transformador de los proyectos y el éxito de los mismos. Esta mayor colaboración de la Cámara de Comercio de Badajoz con el talento extremeño es un excelente ejemplo de compromiso con el territorio para multiplicar el efecto positivo que genera la Universidad de Extremadura en el crecimiento económico y social de la región. Animo a los empresarios a que participen con más intensidad, y a que también se beneficien de las oportunidades de talento local que genera la propia Alianza”.

Por su parte, el secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona, destacó que "desde la Cámara de España seguimos trabajando para fortalecer un ecosistema emprendedor más coordinado, en el que universidad, empresas e instituciones sumen esfuerzos para facilitar la creación de nuevas empresas, acercar el talento al tejido productivo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Extremadura."

Desafío de Emprendimiento

En el marco de este convenio, la Cámara de Comercio de Badajoz ha dado a conocer el programa “Desafío de Emprendimiento”, una iniciativa impulsada junto a Cámara de España dentro de la alianza “Extremadura es Futuro”.

El programa tendrá un enfoque eminentemente práctico y conectará a estudiantes universitarios, empresas y emprendedores mediante retos reales planteados por el tejido empresarial, fomentando la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo.

Esta acción está configurada como un itinerario de capacitación y activación emprendedora que combina formación en competencias clave con la resolución de retos reales planteados por empresas, además de un hackatón, un evento competitivo en el que los participantes deberán resolver en equipos un problema específico de manera creativa, rápida y efectiva.

El proyecto culminará con la celebración de un Foro de Emprendimiento “Foro INQUORE Startups Night 2026” en noviembre.

Esta actuaciones cuentan con un presupuesto de 200.000 euros y se enmarcan en la estrategia de impulso del emprendimiento vinculada a programas cofinanciados al 70% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Alianza Extremadura es futuro

Durante este acto de presentación y tras la posterior firma del convenio, el Consejo Social de la Universidad de Extremadura ha dado a conocer las líneas de actuación de la Alianza Extremadura es futuro. Esta alianza, impulsada por el propio Consejo Social, en colaboración con la Fundación Universidad-Sociedad y la Universidad de Extremadura, nace para estrechar los puentes entre la Universidad, la empresa y la sociedad en Extremadura, a fin de impulsar la empleabilidad y las oportunidades de los jóvenes y poner en valor la función social de la Universidad.