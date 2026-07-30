Madrid recorta un 14% la espera en consultas, un 9% en pruebas diagnósticas y un 7% en cirugía durante el primer semestre del año.

La Comunidad de Madrid (CAM) ha reducido durante el primer semestre de 2026 los tiempos medios de espera estructural en sus tres principales listas asistenciales. Según reflejan los datos del portal de listas de espera de la Comunidad, entre enero y junio la demora media para una primera consulta descendió un 14,2%, la correspondiente a pruebas diagnósticas y terapéuticas un 9,2% y la de la lista de espera quirúrgica un 7%.

Esta evolución ha ido acompañada de un incremento del 18,6% de la actividad asistencial. En junio se realizaron cerca de 100.000 intervenciones, consultas y pruebas diagnósticas más que al comienzo del año, un aumento que ha contribuido a reducir en 35.522 personas la lista de espera estructural, que pasó de 990.185 en enero a 954.663 en junio. Solo entre mayo y junio, el descenso fue de 52.086 pacientes.

Las listas de espera para consultas externas son las que registraron la evolución más favorable durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, la demora media para una primera consulta pasó de 69,45 a 59,59 días, lo que supone una reducción del 14,2% (9,86 días menos). Al mismo tiempo, el número de pacientes en espera estructural descendió de 717.774 a 694.961, es decir, 22.813 personas menos (-3,2%).

La mejora también se aprecia en la demora media prospectiva, el indicador que estima el tiempo que deberá esperar un paciente que entra en la lista en ese momento. Este parámetro descendió de 55,25 a 44,68 días, una reducción de 10,57 días (-19,1%), lo que pone de manifiesto la optimización de la capacidad de respuesta del sistema.

El incremento de la actividad asistencial es uno de los factores que explican esta evolución. En junio se registraron 490.045 salidas de la lista de espera, un 21,7% más que en enero. Además, el número de pacientes atendidos pasó de 338.059 a 408.566, lo que supone 70.507 consultas más y un incremento del 20,9% durante los seis primeros meses del año.

PRUEBAS

Las listas de espera para pruebas diagnósticas y terapéuticas también registraron una evolución positiva durante el primer semestre de 2026. La demora media para la realización de una prueba pasó de 56,44 a 51,23 días, un 9,2% menos (5,21 días de reducción), mientras que el número de pacientes en espera estructural descendió en 12.342 personas, hasta situarse en 175.267.

La mejora también se ha reflejado en la demora media prospectiva, que pasó de 33,86 a 27,33 días, una reducción de 6,53 días (-19,3%), lo que evidencia una mayor capacidad de respuesta del sistema. Asimismo, la espera media de los pacientes que finalmente fueron atendidos también descendió ligeramente, de 24,30 a 23,83 días.

La actividad asistencial volvió a crecer de forma significativa. En junio se registraron 202.090 salidas de la lista de espera, un 17,7% más que en enero, mientras que el número de pacientes atendidos aumentó de 153.665 a 179.886. En total, se realizaron 26.221 pruebas más, un incremento del 17,1% durante el primer semestre.

La lista de espera quirúrgica madrileña también ha consolidado su tendencia de reducción de los tiempos de espera durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, la demora media estructural pasó de 52,45 a 48,78 días, lo que supone un descenso del 7% (3,67 días menos). El número de pacientes en la lista estructural también se redujo ligeramente, de 84.802 a 84.435.

La mejora ha estado acompañada de un incremento de la actividad quirúrgica. En junio se registraron 38.773 salidas de la lista, casi un 4% más que en enero, mientras que las intervenciones correspondientes a pacientes de la lista estructural aumentaron un 5,6%, hasta alcanzar las 36.743. Como consecuencia, la espera media de los pacientes finalmente intervenidos descendió de 62,96 a 53,72 días, un 14,7% menos. Si se consideran todas las salidas de la lista, la demora también se redujo de 69,58 a 58,63 días, lo que supone un descenso del 15,7%.

Otro de los indicadores que refleja esta evolución positiva es la reducción de los pacientes con mayores demoras. El número de personas con esperas de más de seis meses para ser intervenidas descendió de 1.015 a 975, un 3,9% menos, hasta representar únicamente el 1,15% del total de la lista estructural.

La mejora de los principales indicadores asistenciales ha sido posible gracias a la actividad desarrollada por los hospitales de la red pública madrileña. Los centros han destacado por su capacidad para atender a un mayor número de pacientes sin renunciar a la agilidad en el acceso a la asistencia, desempeñando un papel clave en la evolución positiva de las listas de espera.

Según los últimos datos del Sermas, correspondientes al mes de junio, destacaron por su eficiencia en las listas de espera quirúrgicas el Hospital General de Villalba, con una demora media de 13,47 días; el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, con 16,03 días; la Fundación Jiménez Díaz, con 18,72 días; y el Hospital Universitario Infanta Elena, con 22,11 días. Todos ellos pertenecen al modelo madrileño de gestión sanitaria público-privada. También se situaron por debajo del mes de espera para una intervención quirúrgica el Hospital Universitario Santa Cristina, con 27,29 días, y el Hospital de El Escorial, con 29,34 días.

En cuanto a la resolución de las consultas externas, el Hospital Universitario General de Villalba, con una demora media de 22,83 días; el Hospital Universitario Infanta Elena, con 23,42 días; y la Fundación Jiménez Díaz, con 28,04, volvieron a situarse por debajo del mes de espera. Les siguieron, ya por encima de este umbral, el Hospital Universitario Rey Juan Carlos (30,12 días), el Hospital Universitario de Torrejón (32,98), el Hospital General Universitario Gregorio Marañón (35,52), el Hospital Universitario de La Princesa (46,66), el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (47,24) y el Hospital Universitario Severo Ochoa (49,27). El resto de los centros madrileños superó los 50 días de espera media.

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En pruebas diagnósticas, numerosos hospitales de media y baja complejidad registraron tiempos inferiores al mes de espera: el Hospital Universitario de Torrejón (15,48 días); el Hospital Universitario Infanta Leonor (16,86); el Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela (17,41); el Hospital Universitario Infanta Cristina (18,34); el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (26,14); y el Hospital Universitario Infanta Elena (28,93). Entre los grandes hospitales de referencia madrileños destacaron por sus menores tiempos el Hospital Clínico San Carlos, con 23,83 días; el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con 36,47; el Hospital Universitario Ramón y Cajal, con 36,59; y la Fundación Jiménez Díaz, con 40,20 días.

Fuente: El Periódico de España