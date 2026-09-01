Javier Perales, nuevo director Comercial de Philip Morris España

Philip Morris nombra a Javier Perales como Director Comercial del mercado español. Desde esta nueva posición, Perales asume la responsabilidad de liderar la estrategia de ventas con el objetivo de impulsar la presencia de los productos sin humo en nuestro país.

Perales cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años en el área de ventas, marketing y estrategia. A lo largo de su carrera, desarrollada íntegramente en Philip Morris, Perales ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en marketing, primero en España y posteriormente en la sede internacional de la compañía en Suiza y en Francia. En 2018 asumió un rol destacado en Planificación Estratégica, desde donde impulsó la transformaciónde la filial suiza hacia un modelo de gestión apoyado en el análisis de datos. En 2022 pasó a liderar el área de Marketing y Digital para el mercado francés y desde 2024 ha estado al frente de la Dirección de Estrategia para España y Portugal.

Desde su nueva posición como Director Comercial en España, Javier Perales liderará el negocio con el propósito de seguir acelerando la presencia de los productos de la compañía en el mercado español y consolidar la transición de los fumadores adultos hacia las alternativas libres de humo. «Afronto esta nueva etapa con determinación y con la convicción de que tenemos una gran oportunidad para seguir impulsando la transformación del sector en España. Contamos con todos los elementos para lograrlo: personas con un enorme talento y compromiso, una sólida red comercial y un profundo conocimiento del mercado.Nuestro compromiso seguirá siendo actuar con responsabilidad y contribuir a que los fumadores adultos tengan acceso e información rigurosa sobre las distintas alternativas sin humo», explica Perales.

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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, Perales cuenta con un MBA por la misma institución.