Alejandra Vidal, nueva directora de Asuntos Corporativos de Philip Morris España

Philip Morris España incorpora a Alejandra Vidal como nueva directora de Asuntos Corporativos en el mercado español. En su nuevo rol, Vidal estará al frente de los equipos de Relaciones Externas, Comunicación y Asuntos Médicos, a fin de liderar la hoja de ruta de la compañía para consolidar su transformación hacia un futuro libre de humo.

Vidal toma el relevo de Albert Sánchez, quien ha ocupado la dirección de Asuntos Corporativos durante el último año y que ejerce ahora como director general de Philip Morris para España, Andorra y Gibraltar. En esta nueva etapa, Vidal pasará a formar parte del comité de dirección de la compañía y reportará directamente a Sánchez.

Desde esta función clave, Vidal trabajará con el propósito de seguir impulsando el conocimiento de las alternativas sin humo sobre la base científica que las respalda, abordando uno de los principales retos: la desinformación que todavía existe sobre estos productos en España.

Alejandra inició su carrera en el sector financiero trabajando para Ibercaja y Johnson & Johnson. En 2010, se incorporó a Japan Tobacco International, compañía en la que durante más de 15 añosha desarrollado una carrera internacional con puestos de responsabilidad en las áreas de finanzas y Asuntos Corporativos.

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Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y cuenta con una destacada y versátil trayectoria profesional. Su amplio conocimiento del mercado y de la transformación del sector serán claves para afrontar los retos de la compañía y avanzar hacia su objetivo de lograr un futuro sin humo.