El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Coria, a través de su portavoz, Héctor Lisero, manifestó su «preocupación» por lo que considera «una paralización total en temas fundamentales para el desarrollo de la localidad». Lisero se refirió como ejemplo a los presupuestos municipales para 2021, los cuales, «llevamos 18 meses con unos presupuestos prorrogados del 2019 que no se amoldan a la realidad social y económica local».

Lisero reconoció que con la situación actual dada por la crisis social y sanitaria por la pandemia «no es fácil para los ayuntamientos gobernar», pero añadió que «lo que no se puede hacer es dejar de destinar fondos en ayudas». Se refirió en concreto a las ayudas que el gobierno del PP aprobó hace un tiempo para empresarios y autónomos, en total 300.000 euros de fiestas que no se celebraron, pero que «solo se han abonado 150.000 euros y el resto se han quedado sin usar, algo que no entendemos», dijo. Y propuso que esta cuantía que queda vaya en ayudas a agricultores y ganaderos, un sector muy afectado por la pandemia. También se refirió a las ayudas de suministros mínimos vitales y criticó al gobierno municipal por devolver 12.000 euros de los 35.000 euros que ha concedido la Junta de Extremadura. Sobre este asunto, ayer, desde el ayuntamiento se aclaró que las dos líneas de ayudas citadas «han atendido todas las solicitudes que han presentado los ciudadanos».