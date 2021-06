La Plataforma Orgullo Ambulante, en el que están integrados los vendedores que asisten cada jueves al mercadillo semanal de Coria, ha solicitado al ayuntamiento cauriense la ampliación de todos los puestos, unos 70, y poder trabajar al cien por cien. De esta manera, los puestos de alimentación se sumarían a los del sector del textil, calzado, ferretería y del hogar que hasta ahora no pueden vender cada semana. Así lo ha explicado el presidente de dicha Plataforma, Nicolás Cortina. «Coria es una de las pocas localidades que queda en la provincia de Cáceres que aún está al 50 por ciento en cuanto al número de puestos montados», aseguró ayer. Por ello, ya ha transmitido esta petición al gobierno municipal, pero «nos han dicho que sí, pero con no mucha prisa», añadió. Asimismo, aclaró que por parte de los vendedores, «es una necesidad porque no podemos estar trabajando una semana sí y otra no, queremos trabajar todas las semanas», manifestó. Finalmente, aseguró que en la actualidad, la Junta de Extremadura «sí permite instalar todos los puestos, lo único que se limita es el aforo del público», subrayó. «No entendemos que en Coria, una de las poblaciones donde apenas hay contagios, estén instalados al 50 por ciento».

Por su parte, desde el Ayuntamiento aseguraron que se rigen por las normas de la Junta de Extremadura, que recoge que en la actualidad «solo se permite el 75% tanto de puestos como del aforo de público», en contradicción con lo que opina la Plataforma. Sobre este asunto, la Junta expone que la región al estar en nivel de alerta 1 permite el 75% de aforo de público, y que «los ayuntamientos establecerán las medidas de distanciamiento de los puestos para garantizar la seguridad de vendedores, clientes y viandantes».