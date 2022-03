El Ayuntamiento de Coria ha emitido un bando municipal en el que solicita a los propietarios de solares que lleven a cabo la limpieza de los mismos antes del próximo 31 de mayo. El consistorio expone que existen terrenos próximos a los edificios en los que se acumula gran cantidad de maleza, pastos y residuos vegetales y que, con la llegada del buen tiempo, «pueden provocar incendios peligrosos por la proximidad de los inmuebles». Además, estos espacios en estas circunstancias, «se convierten en refugio de roedores y foco de insectos, que el vecindario no tiene por qué soportar», afirma.

Por ello, el consistorio recuerda que las parcelas situadas a menos de cien metros de los edificios deberán estar permanentemente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o vegetación espontánea susceptibles de provocar un incendio o malos olores. Finalmente, advierte que no está permitida la quema para el desbroce y que los restos de poda no pueden depositarse en contenedores de basuras. En caso de no cumplirse esta norma por sus propietarios, los solares los limpiará el ayuntamiento y reclamará a los dueños las costas y se aplicarán sanciones de hasta 750 euros.