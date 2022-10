El patio de Cristal del Ayuntamiento de Coria acoge, hasta el 18 de noviembre, una exposición de pintura del escritor y pintor cauriense Manuel Rivas. Esta muestra lleva por título Un viaje a través del síndrome de Meniere. A través de esta muestra el artista trata de poner el foco de atención en la enfermedad crónica poco conocida llamada síndrome de Meniere, un problema que tiene que ver con el oído y el sentido el equilibrio, y que sufre desde hace un tiempo y que también sufrieron personalidades como Vincent Willem Van Gogh, Edgar Allan Poe y la periodista Carme Chaparro.

La pintura como terapia

Esta circunstancia le ha llevado a Rivas a recurrir a la pintura como terapia. «Paso muchos días en la cama postrado porque la enfermedad lleva aparejada la aparición de vértigos, ya que afecta al sentido del equilibrio, lo que no te permite abordar una vida relativamente normal, no conduzco, a veces sobrevienen de manera repentina y he de buscar ayuda, así que retomé la pintura como terapia para mantener la mente ocupada», manifestó Rivas.

A partir de esta enfermedad comenzó una nueva etapa en su vida, en la que se ha adentrado en la pintura. Precisamente, en estos días el público puede ver 16 trabajos entre acuarelas, óleos y pintura al temple. En sus creaciones se reflejan sus aficiones y pasiones como son el toro bravo, así como la micología, los bodegones, desde la perspectiva de su enfermedad.